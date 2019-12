Les fonds ouverts italiens décollectent légèrement en octobre

(NEWSManagers.com) -

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont vu sortir 225 millions d' euros en octobre, montrent les dernières statistiques d' Assogestioni, l' association italienne des professionnels de la gestion.

La décollecte a été tirée par les fonds monétaires, qui ont subi des rachats de plus de 2 milliards d' euros, et les fonds flexibles, avec -1,8 milliard d' euros.

En revanche, les fonds obligataires ont attiré près de 2 milliards d' euros net de souscriptions et les fonds actions 1,1 milliard d' euros.

Les fonds fermés ont quant à eux drainé 174 millions d' euros et les gestions sous mandat plus de 1 milliard d' euros (dont 735 millions pour les institutionnels et 356 millions pour le retail).

Au total, le secteur a collecté plus de 1 milliard et les encours atteignent 2.275 milliards d' euros. Les fonds ouverts voient leurs encours passer à 1.047 milliards d' euros.

Le groupe de gestion qui affiche la plus forte collecte en octobre est Intesa Sanpaolo, avec 1,3 milliard d' euros. Il se place devant Deutsche Bank, qui attire 764,2 millions d' euros, et Amundi, avec 497,3 millions d' euros.

En bout de classement, Generali est le groupe qui enregistre les plus gros rachats, avec 878,2 millions d' euros. L' assureur italien est précédé par BNP Paribas (-734,2 millions) et Kairos Partners (-631,8 millions) qui continue de décollecter après le départ de plusieurs gérants clés.