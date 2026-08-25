 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds obligataires japonais enregistrent des entrées de capitaux record, les rendements attirant les acheteurs européens
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 12:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ETF obligataires japonais enregistrent un afflux record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'année - Morningstar

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint 2,93% ce mois-ci, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990

* Les fonds obligataires japonais attirent les investisseurs européens, même si beaucoup restent prudents

(Ajout de données supplémentaires au paragraphe 3, de commentaires aux paragraphes 4 et 8, et de contexte tout au long de l'article) par Alun John et Harry Robertson

Les fonds obligataires japonais ont enregistré des entrées de capitaux record cette année, les investisseurs internationaux, notamment européens, étant attirés par les rendements élevés proposés, même si beaucoup restent méfiants vis-à-vis de ce placement et estiment que les cours des obligations pourraient continuer à baisser.

Les rendements des obligations d’État japonaises (JGB) ont fortement augmenté ces dernières années, à mesure que l’inflation s’accélère enfin, ce qui a poussé la Banque du Japon à relever ses taux d’intérêt. La guerre en Iran, les inquiétudes des investisseurs concernant la politique budgétaire et la très faible valeur du yen ont été des facteurs déterminants en 2026. Les données publiées mardi par Morningstar montrent que les fonds négociés en bourse (ETF) investis dans les obligations japonaises ont attiré des entrées nettes record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l’année, en forte hausse par rapport aux 550 millions de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année dernière.

DES ENTRÉES DE CAPITAUX DÉBUTÉES EN 2025, UNE TENDANCE QUI SE POURSUIT

BlackRock a indiqué en début de mois que ses ETF (JGB), domiciliés en Europe et investissant dans des obligations d’État japonaises, avaient enregistré 1,4 milliard de dollars d’entrées cette année, principalement sous l’impulsion de grands investisseurs fortunés. Ce chiffre est à comparer à une sortie nette de 58 millions de dollars l’année dernière.

“Du point de vue des investisseurs étrangers, les entrées de capitaux vers les JGB ont véritablement commencé en 2025 et la tendance se poursuit”, a déclaré Wee Khoon Chong, stratège de marché senior pour la région Asie-Pacifique chez BNY.

“À mesure que les rendements des JGB augmentent, ceux-ci deviennent alors l’un des choix d’investissement possibles.”

Parmi les acheteurs étrangers cette année, ce sont les investisseurs dits “de fonds réels”, tels que les compagnies d’assurance, les institutions publiques et les banques centrales, qui ont le plus augmenté leurs positions, a-t-il ajouté, en se référant aux données de BNY.

LE RENDEMENT DES JGB À 10 ANS ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 1990

Le rendement des obligations d’État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint 2,93% au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 2,1% enregistrés en début d’année et aux 0,1% observés début 2022. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.

Il se trouve désormais à deux doigts de la barre symbolique des 3%, après plus d’une décennie d’inflation nulle et d’achats massifs de dette par la banque centrale, qui ont maintenu les rendements obligataires japonais autour de 0% ou en dessous.

Toutefois, ces flux restent très modestes par rapport à la taille globale du marché, qui s'élève à environ 8.000 milliards de dollars, soit 1.300.000 milliards de yens, et les investisseurs restent craintifs quant à une nouvelle hausse des taux et une baisse des cours.

Ales Koutny, responsable des taux internationaux chez Vanguard à Londres, a déclaré qu’il maintenait une position courte — c’est-à-dire un pari sur la hausse des taux — sur les obligations d’État japonaises (JGB) à court terme, anticipant que la Banque du Japon devra relever ses taux d’intérêt de manière relativement brutale.

Il a toutefois ajouté que certains rendements des obligations d'État japonaises à plus longue échéance, qui, à 30 ans JP30YTN=JBTC , sont supérieurs à 4%, commençaient à paraître attractifs.

La Banque du Japon tiendra sa prochaine réunion en septembre et devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux.

Valeurs associées

MORNINGSTAR
217,5000 USD NASDAQ +0,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dominique Alderweireld, surnommé "Dodo la Saumure", le 12 juin 2015 à Lille ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    "Dodo la Saumure", proxénète rendu célèbre par l'affaire "DSK", est mort (entourage)
    information fournie par AFP 25.08.2026 13:28 

    Dominique Alderweireld, alias "Dodo la Saumure", devenu célèbre après avoir comparu dans une affaire de proxénétisme impliquant en 2015 l'ancien directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn, est décédé, a-t-on appris mardi auprès de son entourage. Son ancien ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur technologique, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres
    Wall Street vue dans le vert avec l'accalmie sur le pétrole
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    par Augustin Turpin Wall Street est vue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance mardi, aidées par ‌la baisse des cours pétroliers et un rebond des actions technologiques, après une vague de ventes sur le secteur la veille en amont des ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    EssilorLuxottica: le fils de l'ancien président quitte le géant des lunettes
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2026 13:09 

    Le fils du fondateur de Luxottica va quitter EssilorLuxottica, le numéro un mondial de l'optique né de la fusion entre Luxottica et Essilor, a confirmé mardi un porte-parole du groupe franco-italien, sur fond de tensions autour de la holding familiale. Leonardo ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0854 +7,83%
ATON
0,021 +23,53%
CAC 40
8 481,2 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,567 -1,39%
Pétrole Brent
89,48 -2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank