Les fonds obligataires japonais enregistrent des entrées de capitaux record, les rendements attirant les acheteurs européens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ETF obligataires japonais enregistrent un afflux record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l'année - Morningstar

* Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint 2,93% ce mois-ci, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990

* Les fonds obligataires japonais attirent les investisseurs européens, même si beaucoup restent prudents

(Ajout de données supplémentaires au paragraphe 3, de commentaires aux paragraphes 4 et 8, et de contexte tout au long de l'article) par Alun John et Harry Robertson

Les fonds obligataires japonais ont enregistré des entrées de capitaux record cette année, les investisseurs internationaux, notamment européens, étant attirés par les rendements élevés proposés, même si beaucoup restent méfiants vis-à-vis de ce placement et estiment que les cours des obligations pourraient continuer à baisser.

Les rendements des obligations d’État japonaises (JGB) ont fortement augmenté ces dernières années, à mesure que l’inflation s’accélère enfin, ce qui a poussé la Banque du Japon à relever ses taux d’intérêt. La guerre en Iran, les inquiétudes des investisseurs concernant la politique budgétaire et la très faible valeur du yen ont été des facteurs déterminants en 2026. Les données publiées mardi par Morningstar montrent que les fonds négociés en bourse (ETF) investis dans les obligations japonaises ont attiré des entrées nettes record de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l’année, en forte hausse par rapport aux 550 millions de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année dernière.

DES ENTRÉES DE CAPITAUX DÉBUTÉES EN 2025, UNE TENDANCE QUI SE POURSUIT

BlackRock a indiqué en début de mois que ses ETF (JGB), domiciliés en Europe et investissant dans des obligations d’État japonaises, avaient enregistré 1,4 milliard de dollars d’entrées cette année, principalement sous l’impulsion de grands investisseurs fortunés. Ce chiffre est à comparer à une sortie nette de 58 millions de dollars l’année dernière.

“Du point de vue des investisseurs étrangers, les entrées de capitaux vers les JGB ont véritablement commencé en 2025 et la tendance se poursuit”, a déclaré Wee Khoon Chong, stratège de marché senior pour la région Asie-Pacifique chez BNY.

“À mesure que les rendements des JGB augmentent, ceux-ci deviennent alors l’un des choix d’investissement possibles.”

Parmi les acheteurs étrangers cette année, ce sont les investisseurs dits “de fonds réels”, tels que les compagnies d’assurance, les institutions publiques et les banques centrales, qui ont le plus augmenté leurs positions, a-t-il ajouté, en se référant aux données de BNY.

LE RENDEMENT DES JGB À 10 ANS ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 1990

Le rendement des obligations d’État japonaises (JGB) à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint 2,93% au début du mois, son plus haut niveau depuis le milieu des années 1990 selon les données de LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 2,1% enregistrés en début d’année et aux 0,1% observés début 2022. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.

Il se trouve désormais à deux doigts de la barre symbolique des 3%, après plus d’une décennie d’inflation nulle et d’achats massifs de dette par la banque centrale, qui ont maintenu les rendements obligataires japonais autour de 0% ou en dessous.

Toutefois, ces flux restent très modestes par rapport à la taille globale du marché, qui s'élève à environ 8.000 milliards de dollars, soit 1.300.000 milliards de yens, et les investisseurs restent craintifs quant à une nouvelle hausse des taux et une baisse des cours.

Ales Koutny, responsable des taux internationaux chez Vanguard à Londres, a déclaré qu’il maintenait une position courte — c’est-à-dire un pari sur la hausse des taux — sur les obligations d’État japonaises (JGB) à court terme, anticipant que la Banque du Japon devra relever ses taux d’intérêt de manière relativement brutale.

Il a toutefois ajouté que certains rendements des obligations d'État japonaises à plus longue échéance, qui, à 30 ans JP30YTN=JBTC , sont supérieurs à 4%, commençaient à paraître attractifs.

La Banque du Japon tiendra sa prochaine réunion en septembre et devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux.