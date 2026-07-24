Les fonds obligataires américains notés « investment grade » enregistrent des sorties hebdomadaires record de 7 milliards de dollars

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Les fonds obligataires américains notés « investment grade » et les fonds négociés en bourse (ETF) ont enregistré des sorties massives au cours de la semaine qui s’est terminée le 22 juillet, alors que des craintes d’inflation liées au prix du pétrole ont fait grimper les rendements des bons du Trésor et que les investisseurs ont réduit leur exposition à la dette d’entreprise à taux fixe, selon les données de LSEG Lipper.

Selon ces données, les fonds obligataires américains notés « investment grade » ont enregistré 7,1 milliards de dollars de sorties nettes au cours de la semaine, soit le plus important retrait hebdomadaire jamais enregistré, après avoir subi une sortie journalière record de 8,2 milliards de dollars le 20 juillet.

Les obligations « investment grade » ont subi la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor et de l’élargissement des spreads de crédit; leurs échéances plus longues et leurs coupons plus faibles les rendent plus sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt que les obligations à haut rendement.

Les cours du pétrole ont bondi de près de 40 % ce mois-ci pour dépasser les 100 dollars le baril, alimentés par les attaques des Houthis contre des pétroliers en mer Rouge et les craintes d’une intervention militaire contre l’Iran .

Ce choc a aggravé les perspectives d’inflation, incitant les investisseurs à réévaluer la trajectoire de la politique monétaire américaine. Les opérateurs ont plus que doublé la probabilité implicite d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la semaine prochaine, la portant à environ une sur trois, selon l’outil FedWatch du CME Group.

La vague de ventes de bons du Trésor qui en a résulté a propulsé le rendement de référence à 10 ans à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Les fonds obligataires à haut rendement ont quant à eux attiré environ 534 millions de dollars, tandis que les fonds de prêts à effet de levier ont également enregistré de modestes entrées de capitaux.

Les obligations à haut rendement offrent généralement des coupons plus élevés et des échéances plus courtes, tandis que les prêts sont assortis de taux variables, ce qui rend ces deux catégories moins exposées à la hausse des rendements des obligations d’État.

L'ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond

LQD.P , qui suit l'indice de référence Markit iBoxx des obligations de qualité « investment grade », a reculé de 2,58 % depuis le début du mois, contre une baisse de 0,93 % pour son homologue à haut rendement.