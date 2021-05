Les fonds monétaires enregistrent leur plus importante collecte hebdomadaire en plus d'un an

(NEWSManagers.com) - Les fonds monétaires ont connu leur meilleure semaine de collecte depuis mars 2020, et le plus haut de la crise boursière consécutive au virus du Covid-19. Selon les données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires dans les fonds de BofA Global Research, ils ont reçu 57,3 milliards de dollars nets, soit 47,4 milliards d'euros.

Les fonds obligataires ont connu, pour leur part, une septième semaine de collecte positive, avec +13,7 milliards de dollars. Comme à l'accoutumée, les fonds d'obligations d'entreprises investment grade ont drainé la majorité des flux, avec +9,7 milliards de dollars. A l'inverse, le segment plus risqué de haut rendement a rendu 0,9 milliard. Dans le marché des dettes souveraines et quasi-souveraines, les fonds de titres municipaux ont reçu 1,7 milliard de dollars, et ceux de dettes d'Etats indexées à l'inflation +0,4 milliard. A l'inverse, les fonds de dettes souveraines au nominal ont connu une décollecte nette de 0,1 milliard.

Les fonds actions ont enregistré une semaine correcte, avec une collecte globale de 10,5 milliards de dollars. Elle s'est principalement concentrée sur le marché américain, qui a attiré 5,6 milliards de dollars. Dans les autres régions, les fonds Europe ont reçu 1,3 milliard de dollars, tandis que les fonds Japon et émergents ont décollecté, respectivement de 0,2 et 0,5 milliard de dollars. Sur le marché américain, les investisseurs mondiaux se sont préparés, cette semaine, également à un retour à l'inflation. Parmi les stratégies ayant reçu le plus de flux, on retrouve ainsi la gestion value (5,1 milliards de dollars), les financières (2,1 milliards), et l'énergie (1,4 milliards). Les fonds de grandes capitalisations ont également connu une forte collecte, avec +5,1 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds croissance (-2,4 milliards) et petites capitalisations (-1,5 milliard) ont décollecté.

Les fonds or ont eux, enregistré une petite collecte positive de 0,5 milliard.