Les fonds italiens collectent grâce à l’obligataire et au monétaire

Les fonds commercialisés en Italie ont enregistré une collecte nette de 3,3 milliards d’euros en août, soit un peu plus qu’en juillet (+2,9 milliards), selon les dernières données d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.

La collecte a été portée par les fonds obligataires (+2,2 milliards d’euros) et les fonds monétaires (+1,5 milliard), et dans une moindre mesure par les fonds actions (635 millions). En revanche, les fonds diversifiés et flexibles ont vu sortir, respectivement, 635 millions et 495 millions d’euros.

Depuis le début de l’année, la collecte se limite à 944 millions d’euros, après six premiers mois difficiles. Seuls les fonds monétaires et obligataires sont positifs (+33,7 milliards et +2 milliards).

En ajoutant fonds fermés et gestions sous mandat, la collecte est ressortie à 4,8 milliards d’euros en août. Les encours sous gestion se sont établis à 2.406 milliards d’euros, dont 1.231 milliards pour les fonds ouverts.

Laurence Marchal