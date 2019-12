Les fonds irlandais investissent 1.500Md€ dans l'économie réelle

(NEWSManagers.com) - La banque centrale d'Irlande (CBI) a dévoilé une note sur la finance de marché locale, dont les encours ont plus que doublé - de 1.800Md€ à 4.500Md€ - entre 2009 et fin juin 2019. L'industrie des fonds irlandais a apporté une contribution majeure à cette hausse, en passant de 800 à 3.200 milliards d'euros sur la même période.

Le rapport de la CBI estime que les encours de l'industrie des fonds domiciliés en Irlande étaient répartis entre 2.200 milliards d'euros dans 3.500 fonds Ucits et près de 1.000 milliards d'euros dans près de 2.000 fonds alternatifs. Sur ces 3.200 milliards d'euros d'encours, plus de 1.000 milliards d'euros ont été investis dans des instruments financiers émis par des institutions financières. Une part significative de ces investissements est composée de dette bancaire détenue par les fonds monétaires et obligataires, pointe le rapport.

La note relate également que les fonds irlandais, à fin juin 2019, investissaient 1.500 milliards d'euros au niveau mondial dans l'économie réelle, définie comme étant les instruments financiers non émis par des institutions financières, par des gouvernements ainsi que l'immobilier et les terres. La part de ces investissements dans l'économie réélle irlandaise s'élevait à 32,8 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2019, les fonds actions et immobilier demeurant les plus exposés à hauteur de 9,8 et 19 milliards d'euros respectivement.

Une autre facette des fonds domiciliés en Irlande réside dans leur exposition significative à l'Europe et à l'Amérique du Nord, en particulier aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et quelques pays de l'Union européenne. De plus, ils sont exposés à certains marchés émergents en Asie, Amérique centrale et latine. Dans sa note, CBI indique que les encours des fonds domiciliés en Irlande représentent 28% de l'économie britannique et plus de 5% de l'économie américaine et d'autres économies européennes, dont la France, les Pays-Bas et la Belgique.

Concernant le marché des ETF, l'Irlande reste leader en Europe en rassemblant deux-tiers des encours du marché ETF de la zone euro (450Md€) à fin juin 2019. Ils représentent 14% des encours totaux des fonds domiciliés en Irlande contre 8% cinq ans auparavant.