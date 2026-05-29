Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des entrées hebdomadaires, le rebond lié à l'IA ayant redonné confiance aux investisseurs

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Les investisseurs internationaux se sont tournés à nouveau vers les fonds d'actions au cours de la semaine qui s'est terminée le 27 mai, après une semaine de sorties de capitaux, le rebond des titres liés à l'intelligence artificielle ayant relancé la demande, même si la prudence entourant les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran a freiné les achats.

Les investisseurs ont acheté pour 457,57 millions de dollars nets de fonds d'actions mondiaux, contre une sortie nette de 6,56 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

L'indice MSCI World .MIWD00000PUS a atteint un record de 1.129,06 vendredi, alors que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord visant à prolonger leur cessez-le-feu, dans l'attente des approbations finales.

NVDA.O Les valeurs technologiques ont été particulièrement prisées depuis la semaine dernière, après que Nvidia a mis en évidence une forte demande pour ses puces d'IA phares.

Par région, les fonds d'actions américains ont attiré 1,97 milliard de dollars nets, tandis que les fonds européens ont également enregistré un afflux net de 678 millions de dollars. Les fonds asiatiques, en revanche, ont enregistré des sorties nettes de 3,92 milliards de dollars.

Les fonds sectoriels ont attiré un total net de 5,14 milliards de dollars, les secteurs de la technologie et de la finance enregistrant respectivement 4,98 milliards et 1,05 milliard de dollars nets.

Les fonds obligataires mondiaux ont prolongé leur série de succès pour la huitième semaine consécutive, attirant 18,15 milliards de dollars nets.

Les fonds obligataires à court terme, les fonds obligataires libellés en euros et les fonds obligataires d'entreprises ont dominé la demande, attirant respectivement 3,67 milliards de dollars, 3,16 milliards de dollars et 1,4 milliard de dollars nets.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 4,46 milliards de dollars, inversant la tendance des entrées nettes de 18,12 milliards de dollars de la semaine précédente.

Les fonds en métaux précieux, y compris l'or, ont enregistré des sorties nettes de 584 millions de dollars, leur quatrième baisse hebdomadaire en cinq semaines.

Sur les marchés émergents, les fonds d'actions ont perdu 4,45 milliards de dollars nets, enregistrant une cinquième semaine consécutive de sorties de capitaux, tandis que les fonds obligataires ont attiré 1,08 milliard de dollars nets, selon des données portant sur 28.882 fonds.