Présidentielle: Attal en hausse mais derrière Philippe, le RN en tête, selon un sondage

Édouard Philippe (gauche) et Gabriel Attal à Saint-Denis près de Paris le 6 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Gabriel Attal, qui vient d'officialiser sa candidature, progresse dans les intentions de vote mais reste derrière son rival Edouard Philippe, le Rassemblement national faisant très largement course en tête dans la campagne pour la présidentielle 2027, selon un sondage Ifop-Fiducial publié vendredi.

Si le premier tour de l'élection avait lieu dimanche, le RN porté par Jordan Bardella ou Marine Le Pen arriverait largement premier avec 32 à 35% des voix selon les scénarios, d'après cette enquête pour LCI, le Figaro et Sud Radio.

Dans une configuration où Edouard Philippe se présente sans la concurrence de Gabriel Attal, son score atteint entre 18 et 22%. Si c'est l'inverse, Gabriel Attal est entre 16 et 18,5%, avec une progression par rapport à février plus importante que celle de son rival.

Si, en revanche, les deux anciens Premier ministre d'Emmanuel Macron sont sur la ligne de départ, Edouard Philippe (Horizons) est à 14%, contre 9% pour Gabriel Attal.

Jordan Bardella et Marine Le Pen à Châlons-en-Champagne le 18 mars 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le maire du Havre pourrait ainsi accéder de justesse au second tour avec le RN, mais serait talonné par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à 13%, soit dans la marge d'erreur.

Cette enquête a été réalisée de mardi à jeudi, donc après l'officialisation de la candidature de Gabriel Attal la semaine dernière.

Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, récolterait lui 8 à 11,5% des voix.

Si la gauche hors LFI part désunie, Jean-Luc Mélenchon obtient entre 12,5 et 15%, devant les autres candidats de gauche.

Jean-Luc Mélenchon, qui a annoncé sa candidature début mai, progresse par rapport à février, une percée observée également dans d'autres enquêtes récentes.

Raphaël Glucksmann, le patron de Place publique, serait lui entre 9 et 12%. Tout juste derrière, l'ancien président socialiste François Hollande est testé entre 8 et 11%.

De nombreux candidats navigueraient sous la barre des 5%.

L'écologiste Marine Tondelier ne dépasse pas les 5%, Eric Zemmour est entre 3 et 4% et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan stagne autour de 2%. L'ex-Premier ministre Dominique de Villepin ne dépasse pas les 3%, en baisse par rapport à février.

Fabien Roussel (PCF) reste lui sous les 4%. Sauf si Olivier Faure est candidat de la gauche hors LFI: M. Roussel le doublerait, avec 6% contre 4%.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.368 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,1 et 2,5.

Ce sondage, comme toute enquête d'opinion, représente une photographie à un moment donné, et n'a pas de valeur prédictive