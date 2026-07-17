Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des entrées de capitaux pour la huitième semaine consécutive, portés par l'optimisme lié aux résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pour la huitième semaine consécutive jusqu'au 15 juillet, l'appétit pour le risque des investisseurs ayant été stimulé par un démarrage en force de la saison des résultats et par des données d'inflation américaines plus modérées , qui ont atténué les anticipations de hausses des taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont effectué des achats nets de 12,46 milliards de dollars dans les fonds d'actions mondiaux au cours de la semaine, après des achats nets considérables de 48,35 milliards de dollars la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

Les grandes banques de Wall Street, notamment Bank of America BAC.N , JPMorgan Chase JPM.N et Morgan Stanley MS.N , ont publié des résultats solides en début de semaine, tout comme ASML ASML.AS , un fournisseur de premier plan d’équipements pour la fabrication de puces d’intelligence artificielle.

Par région, l’Europe a été en tête des entrées de capitaux dans les fonds d’actions, avec des achats nets de 9,49 milliards de dollars au cours de la semaine. Les fonds asiatiques ont également attiré 5,4 milliards de dollars d’entrées, tandis que les investisseurs ont retiré environ 4,8 milliards de dollars des fonds américains.

Parmi les fonds sectoriels, le secteur technologique a attiré 3,37 milliards de dollars, même s’il s’agit de la plus faible entrée de capitaux depuis trois semaines. Les fonds financiers et de santé ont également enregistré des entrées hebdomadaires de 567 millions et 558 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré un afflux net de 16,16 milliards de dollars au cours de la semaine, les investisseurs ayant prolongé leur récente série d’achats pour la 15e semaine consécutive.

Les investisseurs ont injecté 3,38 milliards de dollars dans les fonds obligataires d’État, leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 8 avril. Les fonds obligataires à court terme ont également enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 4,17 milliards de dollars.

Les fonds monétaires, quant à eux, ont enregistré des sorties nettes de 102,53 milliards de dollars, les investisseurs ayant réalisé leurs plus importantes ventes nettes hebdomadaires depuis le 15 avril.

Du côté des matières premières, les investisseurs ont acheté pour 376 millions de dollars nets de fonds investis dans l’or et d’autres métaux précieux, mettant ainsi fin à une série de huit semaines de ventes. Les fonds énergétiques ont toutefois subi des sorties nettes hebdomadaires de 145 millions de dollars.

Sur les marchés émergents, les fonds d’actions ont connu un regain de demande, attirant des entrées nettes de 2,74 milliards de dollars après 11 semaines consécutives de sorties. Les fonds obligataires ont également enregistré des entrées nettes de 795 millions de dollars, selon les données portant sur un total de 28 904 fonds.