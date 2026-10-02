Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive, portés par l'optimisme lié à l'IA

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Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive, l'optimisme autour des investissements dans l'intelligence artificielle et le ralentissement de l'inflation aux États-Unis ayant stimulé la demande des investisseurs pour les actions, malgré la hausse des rendements obligataires.

Selon les données de LSEG Lipper, les fonds d'actions ont enregistré des entrées nettes de 34,76 milliards de dollars au cours de la semaine s'achevant le 30 septembre, en baisse par rapport aux 44,31 milliards de dollars de la semaine précédente.

L'appétit pour le risque a été largement soutenu par l'optimisme lié aux dépenses en matière d'IA. Mercredi, Micron Technology MU.O a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations, signe d'une forte demande pour les puces mémoire utilisées dans les applications d'IA.

Goldman Sachs a indiqué que les plus grands hyperscalers américains sont en passe de consacrer environ 800 milliards de dollars à des dépenses d’investissement en 2026, le consensus tablant sur une hausse de ces dépenses à 1 100 milliards de dollars en 2027. La banque a précisé que les importants carnets de commandes et un contexte de contraintes d’approvisionnement continuaient de soutenir l’investissement, tandis que la croissance du chiffre d’affaires lié au cloud chez les principaux fournisseurs s’était fortement accélérée cette année.

Par ailleurs, un rapport du ministère du Commerce publié mercredi a montré que l’inflation américaine avait moins augmenté que prévu en août, tandis que les pressions sur les prix en juillet s’étaient avérées plus modérées que ce qui avait été initialement annoncé, ce qui réduit l’urgence pour la Réserve fédérale de relever à nouveau ses taux en octobre.

Les investisseurs ont effectué des achats nets de 20,6 milliards de dollars dans des fonds d’actions américains pour la deuxième semaine consécutive. Les fonds d’actions européens et asiatiques ont également enregistré des entrées nettes de 6,19 milliards et 6,16 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds sectoriels ont toutefois affiché des sorties nettes hebdomadaires de 919,7 millions de dollars, les investisseurs ayant retiré 2,63 milliards de dollars des fonds technologiques après trois semaines consécutives d’achats. Ils ont investi 1,13 milliard de dollars dans les fonds financiers et 468 millions de dollars dans les fonds des services aux collectivités.

Les fonds obligataires mondiaux ont attiré 4,76 milliards de dollars d’entrées pour la deuxième semaine consécutive, bien que ce chiffre soit nettement inférieur aux 9,24 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente.

Les fonds obligataires à court terme et les fonds obligataires d’État ont tout de même enregistré des entrées significatives, respectivement de 5,43 milliards de dollars et 4,13 milliards de dollars, tandis que les fonds obligataires à haut rendement ont subi des sorties de 2,29 milliards de dollars.

Les fonds monétaires ont enregistré des sorties nettes de 116,52 milliards de dollars — le plus important retrait hebdomadaire depuis le 15 avril.

Parmi les fonds de matières premières, les fonds investis dans l’or et les métaux précieux ont enregistré des achats nets hebdomadaires de 275,2 millions de dollars, soit leur plus faible afflux en trois semaines. Les fonds énergétiques ont affiché des sorties nettes hebdomadaires de 559 millions de dollars, après des entrées de 89,3 millions de dollars la semaine précédente.

Sur les marchés émergents, les fonds d’actions ont enregistré des sorties de capitaux de 1,37 milliard de dollars pour la quatrième semaine consécutive. Les investisseurs ont également retiré 1,75 milliard de dollars nets des fonds obligataires, selon des données portant sur 29 099 fonds.