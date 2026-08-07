Les fonds d'actions mondiaux enregistrent des entrées de capitaux pour la 11e semaine consécutive, les résultats encourageants ayant redonné confiance aux investisseurs

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Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré des entrées de capitaux pour la 11e semaine consécutive, l'optimisme quant à une saison des résultats solide et le recul des cours du pétrole brut ayant stimulé l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque.

Les investisseurs ont injecté 21,15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nets dans les fonds d'actions mondiaux au cours de la semaine close le 5 août, après environ 27,72 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'achats nets la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

Amazon AMZN.O a annoncé la semaine dernière sa plus forte croissance dans le secteur du cloud depuis plus de quatre ans. Caterpillar CAT.N , largement considéré comme un indicateur de l’économie industrielle mondiale, et Palantir Technologies PLTR.O ont publié de solides résultats en début de semaine.

Les données sur les résultats d’environ 808 sociétés composant l’indice MSCI World qui ont publié leurs résultats à ce jour montrent que leurs bénéfices cumulés pour le dernier trimestre ont augmenté de 40,9% par rapport à l’année précédente, environ 75% d’entre elles ayant dépassé les prévisions des analystes.

Par région, les fonds d’actions européens ont attiré 12,52 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars — le plus important afflux hebdomadaire depuis le 8 juillet — tandis que les fonds asiatiques ont enregistré 8,15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’afflux. Les fonds américains ont toutefois fait figure d’exception, avec environ 1,58 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars de sorties.

Parmi les fonds sectoriels, les entrées de capitaux vers les fonds technologiques ont reculé pour atteindre leur plus bas niveau depuis six semaines, à 1,44 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Les fonds industriels, de consommation discrétionnaire et de santé ont enregistré des achats nets de 1,08 milliard (XX,XX milliards d'euros), 710 millions (XX,XX millions d'euros) et 653 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, respectivement.

Parallèlement, les investisseurs ont injecté 12,27 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars nets dans les fonds obligataires mondiaux, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis trois semaines.

Les fonds à haut rendement ont attiré 3,66 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit la plus forte entrée hebdomadaire depuis cinq semaines. Les fonds obligataires à court terme et les fonds de participation à des prêts ont enregistré des entrées de 3,43 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 915 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires ont enregistré des entrées nettes de 57,48 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, mettant fin à une série de trois semaines de sorties nettes.

Parmi les fonds de matières premières, les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux sont restés prisés pour la quatrième semaine consécutive, attirant des entrées nettes de 345 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars. Les fonds énergétiques, quant à eux, ont enregistré une deuxième semaine consécutive de sorties nettes, à hauteur de 153 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Sur les marchés émergents, les fonds d’actions ont repris de la vigueur, les entrées hebdomadaires atteignant leur plus haut niveau depuis plus de cinq mois, à 9,26 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Les fonds obligataires ont également attiré 303 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars d’investissements nets, selon des données portant sur 28.959 fonds.