Les fonds d'actions américains subissent des sorties de capitaux alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux au cours de la semaine qui s'est terminée le 15 juillet, la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs et la montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran ayant pris le pas sur les bons résultats des entreprises et les chiffres d'inflation en baisse .

Les investisseurs ont vendu pour 4,8 milliards de dollars nets de fonds d’actions américains, enregistrant ainsi leur première cession nette hebdomadaire en trois semaines, selon les données de LSEG Lipper.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi des pressions après avoir enregistré une hausse d’environ 87,75% au cours du trimestre précédent. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé d’environ 8,48% depuis le début de la semaine, SanDisk SNDK.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ayant respectivement chuté de 26,35%, 20,15% et 11,71%.

Les investisseurs ont vendu pour 7,18 milliards de dollars nets de fonds de croissance, inversant ainsi la tendance des 4,23 milliards de dollars d’achats nets enregistrés la semaine précédente. Les fonds « value », quant à eux, ont attiré des entrées de capitaux pour la troisième semaine consécutive, avec 3 milliards de dollars.

Parmi les fonds sectoriels, les entrées de capitaux dans le secteur technologique ont ralenti pour atteindre leur plus bas niveau en trois semaines, à 1,57 milliard de dollars. Les fonds du secteur de la santé ont attiré 465 millions de dollars nets, tandis que les investisseurs ont retiré environ 579 millions de dollars des fonds de consommation discrétionnaire et 409 millions de dollars des fonds de services de communication.

Les fonds obligataires américains sont restés prisés pour la 13e semaine consécutive, attirant 9,89 milliards de dollars d’entrées.

Les investisseurs ont acheté pour 2,38 milliards de dollars de fonds de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, pour 1,47 milliard de dollars de fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne, et pour 1,36 milliard de dollars de fonds de dette municipale.

Les fonds monétaires américains, quant à eux, ont enregistré 68,03 milliards de dollars de sorties, soit le plus important retrait hebdomadaire depuis le 15 avril.