Les fonds d'actions américains enregistrent une deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux en raison des tensions avec l'Iran et des rendements élevés

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux pour la deuxième semaine consécutive, la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole, dans un contexte de tensions renouvelées au Moyen-Orient, ayant pesé sur le moral des investisseurs, même si les bons résultats des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle ont contribué à limiter la vague de ventes.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont retiré 11,12 milliards de dollars nets des fonds d’actions américains au cours de la semaine qui s’est terminée le 2 septembre, contre 22,72 milliards de dollars de sorties nettes la semaine précédente.

Les rendements obligataires et les cours du pétrole ont bondi en début de semaine, alors que les États-Unis ont frappé des cibles militaires iraniennes près du détroit d’Ormuz, tandis que Téhéran a déclaré avoir pris pour cible des actifs américains dans toute la région.

Les solides résultats de Nvidia NVDA.O et de Dell Technologies DELL.N ont toutefois indiqué que l’essor des dépenses en intelligence artificielle et l’activité boursière qui y est liée restaient intacts.

Les fonds d’actions américaines à grande capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 7,52 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 24,73 milliards de dollars de ventes nettes de la semaine précédente. Les fonds à moyenne capitalisation ont connu des sorties de 572 millions de dollars, tandis que les fonds à petite capitalisation ont enregistré des sorties de 1,83 milliard de dollars.

Les fonds sectoriels ont affiché des ventes nettes de 3,48 milliards de dollars sur la semaine, les secteurs de la technologie, de la finance et de l’industrie étant les plus touchés. Le secteur technologique a enregistré des retraits nets de 1,39 milliard de dollars, suivi par les secteurs de la finance et de l’industrie, avec respectivement 1,31 milliard et 620 millions de dollars.

Les entrées dans les fonds obligataires américains ont chuté à leur plus bas niveau depuis cinq semaines, à 4,27 milliards de dollars au cours de la semaine, même si les fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme sont restés populaires, attirant 4,53 milliards de dollars.

Les fonds «investment grade» à échéance courte à moyenne et les fonds de participation à des prêts ont également enregistré des afflux significatifs, s’élevant respectivement à 1,53 milliard et 990 millions de dollars.

Les fonds monétaires ont attiré près de 48,76 milliards de dollars, enregistrant ainsi leur plus forte collecte hebdomadaire depuis quatre semaines.