Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire depuis sept semaines

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Les investisseurs ont réduit leurs positions dans les fonds d'actions américaines pour la première fois en sept semaines au cours de la semaine s'achevant le 6 mai, cherchant à réaliser les bénéfices tirés de la récente remontée avant la publication d'un rapport clé sur l'emploi.

Ils ont vendu pour 2.26 milliards de dollars nets de fonds d'actions américaines, ce qui représente la première sortie hebdomadaire depuis les 24.52 milliards de dollars de ventes nettes enregistrées au cours de la semaine se terminant le 18 mars, selon les données de LSEG Lipper.

Le S&P 500 .SPX a progressé pour la sixième semaine consécutive, atteignant jeudi un niveau record de 7.385,02 points , soutenu par des résultats solides et une forte demande pour les titres liés à l'intelligence artificielle.

La publication vendredi d'un rapport solide du département américain du Travail a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Au cours de la dernière semaine, les investisseurs ont retiré 1.75 milliard de dollars nets des fonds américains à grande capitalisation et 1.4 milliard de dollars nets des fonds à moyenne capitalisation, mais ont injecté 998 millions de dollars nets dans les fonds à petite capitalisation.

Parmi les secteurs, les fonds technologiques ont attiré 1.87 milliard de dollars nets, soit une cinquième semaine consécutive d'afflux, tandis que le secteur de la santé a enregistré une sortie nette de 1.53 milliard de dollars.

Les entrées nettes des fonds obligataires américains, à 7.65 milliards de dollars, ont atteint leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les fonds de qualité “investment grade” à échéance courte à moyenne ont été particulièrement prisés, attirant 6.76 milliards de dollars nets, soit la plus forte entrée hebdomadaire depuis au moins juillet 2022.

Les investisseurs ont également injecté 111.85 milliards de dollars nets dans les fonds monétaires liquides, le chiffre hebdomadaire le plus élevé depuis novembre 2025.