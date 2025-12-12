Les fonds d'actions américains enregistrent leur premier afflux hebdomadaire en trois semaines, en prévision de l'assouplissement de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs américains ont acheté des fonds d'actions pour la première fois en trois semaines au cours de la semaine du 10 décembre, dans l'attente d'une réduction des taux directeurs par la Réserve fédérale mercredi.

Ils ont acheté des fonds d'actions américaines pour une valeur nette de 3,3 milliards de dollars au cours de la semaine, inversant ainsi les sorties nettes de 3,52 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

Les investisseurs restent toutefois préoccupés par le ralentissement de la rentabilité des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, les prévisions de résultats d'Oracle ORCL.N ayant été inférieures aux attentes du marché mercredi.

Les fonds sectoriels d'actions américaines ont reçu un montant net de 2,81 milliards de dollars, soit l'afflux hebdomadaire le plus important depuis l'achat net de 4,03 milliards de dollars au cours de la semaine du 22 octobre.

Les fonds des secteurs des métaux et des mines, de l'industrie et de la santé ont enregistré des entrées hebdomadaires de 672 millions de dollars, 548 millions de dollars et 527 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets hebdomadaires de 3,49 milliards de dollars, ce qui est nettement plus élevé que les 291 millions de dollars d'entrées nettes de la semaine précédente.

Les investisseurs ont injecté 2,61 milliards de dollars dans les fonds de qualité à court et moyen terme, soit le montant le plus élevé depuis sept semaines. En revanche, ils se sont délestés de 902 millions de dollars de fonds à revenu fixe imposables sur le marché intérieur.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré une sortie hebdomadaire nette de 4,58 milliards de dollars après un achat hebdomadaire net de 105,03 milliards de dollars la semaine précédente.