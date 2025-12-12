 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds d'actions américains enregistrent leur premier afflux hebdomadaire en trois semaines, en prévision de l'assouplissement de la Fed
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs américains ont acheté des fonds d'actions pour la première fois en trois semaines au cours de la semaine du 10 décembre, dans l'attente d'une réduction des taux directeurs par la Réserve fédérale mercredi.

Ils ont acheté des fonds d'actions américaines pour une valeur nette de 3,3 milliards de dollars au cours de la semaine, inversant ainsi les sorties nettes de 3,52 milliards de dollars enregistrées la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

Les investisseurs restent toutefois préoccupés par le ralentissement de la rentabilité des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, les prévisions de résultats d'Oracle ORCL.N ayant été inférieures aux attentes du marché mercredi.

Les fonds sectoriels d'actions américaines ont reçu un montant net de 2,81 milliards de dollars, soit l'afflux hebdomadaire le plus important depuis l'achat net de 4,03 milliards de dollars au cours de la semaine du 22 octobre.

Les fonds des secteurs des métaux et des mines, de l'industrie et de la santé ont enregistré des entrées hebdomadaires de 672 millions de dollars, 548 millions de dollars et 527 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des achats nets hebdomadaires de 3,49 milliards de dollars, ce qui est nettement plus élevé que les 291 millions de dollars d'entrées nettes de la semaine précédente.

Les investisseurs ont injecté 2,61 milliards de dollars dans les fonds de qualité à court et moyen terme, soit le montant le plus élevé depuis sept semaines. En revanche, ils se sont délestés de 902 millions de dollars de fonds à revenu fixe imposables sur le marché intérieur.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré une sortie hebdomadaire nette de 4,58 milliards de dollars après un achat hebdomadaire net de 105,03 milliards de dollars la semaine précédente.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

ORACLE
198,880 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euroclear, à Bruxelles, en mars 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avoirs russes gelés : Moscou met la pression sur Euroclear avec la Belgique dans le viseur
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.12.2025 15:01 

    Malgré les demandes européennes concernant le soutien à l'Ukraine, la Belgique refuse toujours de donner son accord pour une utilisation directe des avoirs russes qu'elle détient sur son territoire via la société Euroclear, de peur d'être seul en première ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Des épaves de bateaux sur le front de mer après le passage du cyclone Chido en 2024 à Mamoudzou, le 3 décembre 2025 à Mayotte ( AFP / Marine GACHET )
    À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:53 

    Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank