Les fonds d'actions américains enregistrent la plus forte collecte hebdomadaire depuis cinq semaines

Les fonds d'actions américains ont connu un afflux substantiel de capitaux au cours de la semaine du 18 février, en raison de l'apaisement des inquiétudes liées à la chute du secteur technologique, après qu'un rapport sur l'inflation des prix à la consommation plus modéré a renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont accumulé une valeur nette de 11,77 milliards de dollars en fonds d'actions américains, enregistrant ainsi leur achat net le plus important pour une semaine depuis le 14 janvier.

"Nous conservons une vision attrayante du marché des actions américaines dans son ensemble, mais les investisseurs devraient envisager de diversifier leurs positions concentrées dans le secteur technologique", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

"Dans le secteur technologique, la sélectivité est essentielle."

Les fonds d'actions américains "value" sont restés en faveur pour la deuxième semaine consécutive, attirant des entrées nettes de 2,65 milliards de dollars au cours de la dernière semaine. Les fonds de croissance, quant à eux, ont enregistré des sorties nettes de 2,28 milliards de dollars.

Les fonds sectoriels américains ont attiré 1,82 milliard de dollars, soit un deuxième afflux net hebdomadaire consécutif, avec des achats nets de 1,3 milliard de dollars pour les valeurs industrielles et de 1,19 milliard de dollars pour les valeurs technologiques.

Les investisseurs ont également injecté 10,27 milliards de dollars dans les fonds obligataires américains, ce qui représente une septième semaine consécutive d'achats nets.

Les fonds américains de qualité investissement à court et moyen terme, les fonds généraux nationaux de revenu fixe imposable et les fonds gouvernementaux et de trésorerie à court et moyen terme ont attiré des achats nets substantiels de 3,61 milliards de dollars, 2,56 milliards de dollars et 2,26 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont enregistré des achats nets d'une valeur de 12,79 milliards de dollars, leur troisième afflux hebdomadaire en quatre semaines.