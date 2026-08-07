Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux, les investisseurs prenant leurs bénéfices avant la publication des chiffres de l'emploi

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux au cours de la semaine s'achevant le 5 août, certains investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une remontée record des marchés et attendant le rapport sur l'emploi du mois de juillet, publié vendredi, un indicateur clé pour les anticipations de taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 1,58 milliard de dollars des fonds d'actions américains au cours de la semaine, inversant en partie les investissements nets de 11,77 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

L'indice S&P 500 .SPX a rebondi d'environ 6,5 % par rapport au plus bas de la semaine dernière (7 313,92 points) pour atteindre un niveau record de 7 793,68 points mercredi, soutenu par les solides résultats d'entreprises telles qu'Amazon AMZN.O , Caterpillar CAT.N et Palantir Technologies PLTR.O .

Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi du mois de juillet publié par le ministère du Travail pour obtenir des indications sur les perspectives en matière de taux d’intérêt. Les économistes s’attendent à ce que le nombre d’emplois ait augmenté de 80 000 en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, tandis que le taux de chômage devrait se maintenir à 4,2 %.

Les fonds d’actions de croissance américains ont enregistré des sorties nettes de 5,5 milliards de dollars au cours de la semaine, compensant largement les entrées de 3,1 milliards de dollars observées la semaine précédente. Les investisseurs ont toutefois effectué des achats nets de 1,99 milliard de dollars dans les fonds de valeur.

Les investissements hebdomadaires dans les fonds sectoriels ont quant à eux reculé à 1,62 milliard de dollars, leur plus bas niveau depuis trois semaines, les achats nets de fonds technologiques ayant chuté à 388 millions de dollars, leur plus bas niveau depuis six semaines.

Les fonds consacrés aux valeurs industrielles, à la santé et à la consommation discrétionnaire ont toutefois attiré des entrées nettes notables, s’élevant respectivement à 875 millions de dollars, 866 millions de dollars et 708 millions de dollars.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 6,52 milliards de dollars, la demande s’étant renforcée après des entrées nettes de 1,26 milliard de dollars la semaine précédente.

Les fonds obligataires de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, les fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne, ainsi que les fonds de dette municipale ont été les principaux moteurs des entrées dans les fonds obligataires, enregistrant respectivement des achats nets de 2,05 milliards de dollars, 1,3 milliard de dollars et 1,15 milliard de dollars.

Les fonds monétaires ont également suscité un regain d’intérêt, attirant 55,69 milliards de dollars d’entrées après trois semaines consécutives de sorties.