 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds d'actions américains enregistrent des sorties de capitaux, les investisseurs prenant leurs bénéfices avant la publication des chiffres de l'emploi
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 12:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds d'actions américains ont enregistré des sorties de capitaux au cours de la semaine s'achevant le 5 août, certains investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une remontée record des marchés et attendant le rapport sur l'emploi du mois de juillet, publié vendredi, un indicateur clé pour les anticipations de taux de la Réserve fédérale.

Les investisseurs ont retiré un montant net de 1,58 milliard de dollars des fonds d'actions américains au cours de la semaine, inversant en partie les investissements nets de 11,77 milliards de dollars enregistrés la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

L'indice S&P 500 .SPX a rebondi d'environ 6,5 % par rapport au plus bas de la semaine dernière (7 313,92 points) pour atteindre un niveau record de 7 793,68 points mercredi, soutenu par les solides résultats d'entreprises telles qu'Amazon AMZN.O , Caterpillar CAT.N et Palantir Technologies PLTR.O .

Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi du mois de juillet publié par le ministère du Travail pour obtenir des indications sur les perspectives en matière de taux d’intérêt. Les économistes s’attendent à ce que le nombre d’emplois ait augmenté de 80 000 en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, tandis que le taux de chômage devrait se maintenir à 4,2 %.

Les fonds d’actions de croissance américains ont enregistré des sorties nettes de 5,5 milliards de dollars au cours de la semaine, compensant largement les entrées de 3,1 milliards de dollars observées la semaine précédente. Les investisseurs ont toutefois effectué des achats nets de 1,99 milliard de dollars dans les fonds de valeur.

Les investissements hebdomadaires dans les fonds sectoriels ont quant à eux reculé à 1,62 milliard de dollars, leur plus bas niveau depuis trois semaines, les achats nets de fonds technologiques ayant chuté à 388 millions de dollars, leur plus bas niveau depuis six semaines.

Les fonds consacrés aux valeurs industrielles, à la santé et à la consommation discrétionnaire ont toutefois attiré des entrées nettes notables, s’élevant respectivement à 875 millions de dollars, 866 millions de dollars et 708 millions de dollars.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 6,52 milliards de dollars, la demande s’étant renforcée après des entrées nettes de 1,26 milliard de dollars la semaine précédente.

Les fonds obligataires de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, les fonds d’État et du Trésor à échéance courte à moyenne, ainsi que les fonds de dette municipale ont été les principaux moteurs des entrées dans les fonds obligataires, enregistrant respectivement des achats nets de 2,05 milliards de dollars, 1,3 milliard de dollars et 1,15 milliard de dollars.

Les fonds monétaires ont également suscité un regain d’intérêt, attirant 55,69 milliards de dollars d’entrées après trois semaines consécutives de sorties.

Valeurs associées

AMAZON.COM
274,4800 USD NASDAQ +0,82%
CATERPILLAR
842,275 USD NYSE -1,78%
PALANTIR TECHNOLOGIES
172,0100 USD NASDAQ +10,32%
S&P 500 INDEX
7 757,64 Pts CBOE +0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales touchent des sommets après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:01 

    Les marchés boursiers mondiaux ont battu des records vendredi, portés par la perspective d'un statu quo monétaire de Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis. Le marché ... Lire la suite

  • Des partisans des rebelles pro-iraniens Houthis au Yémen manifestent à Sanaa contre les frappes américaines en Iran, le 10 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Yémen: nouvelles attaques meurtrières des rebelles houthis dans une région pétrolifère
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:58 

    Au moins huit membres des forces gouvernementales et deux civils ont été tués vendredi au Yémen dans de nouvelles attaques des rebelles houthis dans une province riche en pétrole, au lendemain des frappes les plus meurtrières depuis la trêve de 2022. Jeudi, au ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : L'entrée « Wall St » de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street finit en hausse au terme d'une semaine florissante
    information fournie par Reuters 07.08.2026 22:35 

    La Bourse de New York a fini ‌en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs ​espérant que la Réserve fédérale hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,29 -0,95%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank