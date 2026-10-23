Les fonds d'actions américains enregistrent des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées de capitaux pour la deuxième semaine consécutive au cours de la période de sept jours s'achevant le 21 octobre, la baisse des rendements des bons du Trésor et les bons résultats des entreprises ayant jusqu'à présent stimulé l'appétit des investisseurs, même si la prudence vis-à-vis du secteur de l'intelligence artificielle a limité les achats nets hebdomadaires.

Les fonds d’actions américains ont enregistré des entrées nettes de 5,07 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 62 % par rapport aux 13,37 milliards de dollars de la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper.

La baisse des rendements des bons du Trésor américain a en partie apaisé les inquiétudes liées aux coûts d’emprunt élevés, le rendement de référence à 10 ans ayant reculé de près de 38 points de base par rapport à son pic de début octobre, à 5,3645 %, son plus haut niveau depuis 24 ans et demi.

Les investisseurs ont également puisé leur confiance dans le solide démarrage de la saison des résultats aux États-Unis. Près de 24 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats, et environ 82 % d’entre elles ont dépassé les estimations moyennes des analystes, selon les données de LSEG.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a toutefois reculé de 2,6 % jeudi après que Meta

META.O a publié mercredi des résultats solides, mais annoncé son intention d'émettre des actions sans droit de vote, ravivant ainsi les inquiétudes concernant la hausse des engagements en capital dans l'ensemble du secteur technologique.

Les investisseurs ont acheté, en valeur nette, 8,63 milliards de dollars de fonds américains à grande capitalisation et 1,92 milliard de dollars de fonds à moyenne capitalisation au cours de la semaine, tout en retirant 4,24 milliards de dollars nets des fonds à petite capitalisation.

Les fonds sectoriels ont attiré 1,8 milliard de dollars d’entrées hebdomadaires après deux semaines consécutives de sorties, principalement grâce à 1,18 milliard de dollars qui ont afflué vers les fonds consacrés aux métaux et aux mines. Les fonds technologiques et industriels ont également enregistré des entrées nettes de 429 millions et 269 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont enregistré des sorties hebdomadaires de 969 millions de dollars, mettant fin à une série de 26 semaines d’achats nets.

Les investisseurs ont retiré 3,3 milliards de dollars des fonds obligataires d’État et du Trésor à long terme après trois semaines d’entrées, mais ont investi 1,76 milliard de dollars dans des fonds d’État et du Trésor à court et moyen terme. Ils ont également injecté la somme notable de 1,56 milliard de dollars dans les fonds de dette municipale.

Par ailleurs, les fonds monétaires ont attiré 14,82 milliards de dollars d’entrées hebdomadaires, après avoir enregistré environ 45,93 milliards de dollars de sorties la semaine précédente.