Les fonds Citadel ont progressé en juillet, alors que de nombreux fonds spéculatifs subissaient des pertes liées à la vague de ventes provoquée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fonds phares de Citadel affichent des gains en juillet alors que d'autres fonds ont vacillé

* Ces résultats interviennent moins d'une semaine après que Citadel a racheté des positions à Situational Awareness

* Les données de Barclays montrent que les investisseurs restent désireux de s'engager dans les hedge funds

(Des précisions sur Citadel et d'autres fonds spéculatifs sont fournies à partir du paragraphe 6, et le rapport de Barclays est évoqué au paragraphe 9) par Svea Herbst-Bayliss et Nell Mackenzie

Les trois principaux portefeuilles du fonds spéculatif Citadel ont affiché des gains le mois dernier, alors même que de nombreux concurrents du secteur subissaient des pertes, dans un contexte de vente massive de titres technologiques alimentée par les inquiétudes liées aux dépenses en matière d’intelligence artificielle.

Le fonds phare de la société, Wellington, a progressé de 6% en juillet, affichant ainsi une hausse de 12% depuis le début de l'année, tandis que son fonds de trading tactique, qui combine des positions longues/courtes sur actions et des stratégies quantitatives, a progressé de 11%, affichant une hausse de 27% depuis le début de l'année, a indiqué un investisseur.

Son fonds axé sur les actions a grimpé de 14,2% et affiche désormais lui aussi une hausse de 27% depuis le début de l'année.

Ces chiffres ont été communiqués aux investisseurs moins d’une semaine après que Citadel a racheté les actions IA au fonds spéculatif Situational Awareness, qui avait surpris Wall Street avec des rendements à trois chiffres en début d’année, mais qui a ensuite dû faire face à des appels de marge lorsque certaines actions IA ont chuté.

De nombreux autres fonds spéculatifs ayant misé massivement sur les fabricants de puces et d’autres titres liés à l’IA ont subi des pertes parallèlement à Situational Awareness le mois dernier, certaines de leurs pertes atteignant même des pourcentages à deux chiffres, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

L'INTÉRÊT POUR L'ALLOCATION DES FONDS SPÉCULATIFS RESTE ÉLEVÉ

L’annonce selon laquelle Citadel, qui gère environ 71 milliards de dollars d’actifs pour le compte de ses clients, est intervenue la semaine dernière pour racheter certaines positions de Situational Awareness avec une décote de plus de 10%, a contribué à stabiliser le marché lors des deux derniers jours de cotation du mois de juillet, ont indiqué des investisseurs.

Alors que les rumeurs concernant les difficultés de Situational Awareness se propageaient la semaine dernière, Millennium Management, un autre grand fonds spéculatif, avait également approché la société pour lui proposer de racheter certaines positions, a déclaré une source proche du dossier.

Mais Situational Awareness, dont le fondateur Leopold Aschenbrenner n’avait aucune expérience préalable en gestion de fonds avant de lancer son fonds d’investissement axé sur l’IA, a choisi Citadel pour reprendre ces positions et a conclu un accord jeudi, après que le fondateur de Citadel, Ken Griffin, et ses principaux collaborateurs eurent travaillé toute la nuit pour mettre au point les modalités de l’opération, ont indiqué des sources proches du dossier.

Malgré l’effondrement du marché et les pertes importantes subies par de nombreuses sociétés, Barclays a indiqué mercredi qu’une récente enquête montrait que l’intérêt pour l’allocation en fonds spéculatifs restait à son plus haut niveau depuis des années.

L’enquête « Hedge Fund Outlook » de la banque pour le second semestre 2026 a révélé que les investisseurs, en particulier les fonds de pension, prévoient de continuer à allouer des ressources aux fonds spéculatifs. L’intérêt pour les stratégies quantitatives atteint son plus haut niveau depuis 2020, selon l’enquête.

Pourtant, les investisseurs ont également reconnu que la vulnérabilité du marché, ainsi que le recours des fonds spéculatifs à l’endettement pour tenter d’augmenter leurs rendements, constituent un thème central dans le processus d’investissement. Les investissements des fonds dans l’IA et l’adoption de cette technologie, en particulier la manière dont l’IA sera intégrée au processus d’investissement, figurent également parmi les thèmes majeurs pour les investisseurs, selon l’enquête.