Les fonds américains deviennent les principaux acheteurs des titres du Trésor

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement américains sont devenus majoritaires dans les achats de titres du Trésor américain (hors bons) depuis quelques années, face aux acheteurs étrangers, constate BofA Global Research. Cette nouvelle situation pourrait s'expliquer par le fait que les fonds domestiques sont en train de modifier leur positionnement.

Le marché des tires du Trésor a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, passant de 4.500 milliards de dollars en 2007 à plus de 18.000 milliards aujourd'hui, la plus forte croissance jamais enregistrée, selon les données de la Fed. Pour les analystes de Bank of America, cela " n'est étonnamment pas le fait de la Réserve fédérale ou des banques centrales étrangères, mais des fonds communs de placement américains" .

Les détenteurs étrangers, qui comprennent les banques centrales et les investisseurs privés, ont ralenti. Cette évolution représente un changement important dans les flux des titres du Trésor, qui pendant des années ont été dominés par les banques centrales étrangères, dont celles de la Chine, du Japon, du Brésil et des économies émergentes, constate BofA Global Research.