 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fonds actions font le plein sur la dernière semaine d’avril
information fournie par Agefi Asset Management 08/05/2026 à 08:00

Les fonds actions ont attiré 23 milliards de dollars dans le monde au cours de la semaine au 29 avril, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux aux fonds mondiaux. La collecte a été tirée par les fonds actions américaines, qui ont engrangé 19,3 milliards de dollars. A noter que les fonds actions japonaises ont enregistré des flux entrants de 6,7 milliards de dollars, soit le plus haut niveau depuis mars 2013.

La collecte sur les fonds actions n’a pas profité à toutes les régions. Les fonds actions européennes ont vu sortir 3,4 milliards de dollars et les fonds actions émergentes, 10 milliards de dollars.

Les fonds obligataires ont également eu le vent en poupe sur la dernière semaine du mois d’avril, drainant 19,9 milliards de dollars. Les fonds obligataires investment grade ont attiré 8,8 milliards de dollars, les fonds d’obligations souveraines, 4,8 milliards et les fonds dette émergente, 3,6 milliards de dollars. Les fonds d’obligations high yield ont aussi vu entrer 2,1 milliards.

En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 29,5 milliards de dollars sur les sept jours. Les fonds or ont accusé des rachats de 1,2 milliard d’euros, les premiers en six semaines. Les fonds crypto sont aussi dans le rouge, avec 200 millions de dollars de sorties.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    information fournie par Zonebourse 08.05.2026 09:13 

    (Zonebourse.com) La configuration du titre Merck KGaA donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 128 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides. Le premier constructeur ​automobile ... Lire la suite

  • Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin
    IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu. Le groupe a déclaré ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:35 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank