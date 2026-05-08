Les fonds actions font le plein sur la dernière semaine d’avril

Les fonds actions ont attiré 23 milliards de dollars dans le monde au cours de la semaine au 29 avril, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux aux fonds mondiaux. La collecte a été tirée par les fonds actions américaines, qui ont engrangé 19,3 milliards de dollars. A noter que les fonds actions japonaises ont enregistré des flux entrants de 6,7 milliards de dollars, soit le plus haut niveau depuis mars 2013.

La collecte sur les fonds actions n’a pas profité à toutes les régions. Les fonds actions européennes ont vu sortir 3,4 milliards de dollars et les fonds actions émergentes, 10 milliards de dollars.

Les fonds obligataires ont également eu le vent en poupe sur la dernière semaine du mois d’avril, drainant 19,9 milliards de dollars. Les fonds obligataires investment grade ont attiré 8,8 milliards de dollars, les fonds d’obligations souveraines, 4,8 milliards et les fonds dette émergente, 3,6 milliards de dollars. Les fonds d’obligations high yield ont aussi vu entrer 2,1 milliards.

En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 29,5 milliards de dollars sur les sept jours. Les fonds or ont accusé des rachats de 1,2 milliard d’euros, les premiers en six semaines. Les fonds crypto sont aussi dans le rouge, avec 200 millions de dollars de sorties.

Laurence Marchal