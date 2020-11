Les fonds actions enregistrent une collecte hebdomadaire historique

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions à l' échelle mondiale ont enregistré sur la semaine au 11 novembre des souscriptions nettes de 44,5 milliards de dollars, soit un niveau jamais enregistré, selon le " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. La collecte a été dopée par le résultat des élections aux Etats-Unis et les espoirs d' un futur vaccin contre le Covid-19.

Les fonds en actions américaines ont notamment drainé 32,5 milliards de dollars, soit leur deuxième plus forte collecte hebdomadaire. Les investisseurs ont privilégié les fonds actions de grandes capitalisations locales (+23,6 milliards d' euros). Les fonds actions émergentes ne sont pas en reste et ont attiré 6,5 milliards de dollars, soit leur cinquième plus forte collecte. Côté sectoriel, les fonds actions tech ont été les vedettes de la semaine et ont engrangé 2 milliards de dollars.

Les fonds d' actions européennes n' ont en revanche pas profité de cette euphorie ambiante, puisqu' ils ont vu sortir 300 millions de dollars.

A noter que les ETF ( fonds cotés indiciels) sont comme de coutume les grands gagnants de cette réallocation vers les actions, avec 38,7 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds traditionnels attiraient seulement 5,7 milliards de dollars.

De leur côté, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 10,2 milliards de dollars, tandis que les fonds monétaires voyaient sortir 17,8 milliards de dollars.