Les fonds actions connaissent leur seconde décollecte hebdomadaire de l' année

(NEWSManagers.com) - La collecte historique des fonds actions a connu un coup d' arrêt, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les investisseurs internationaux y ont retiré 2,7 milliards de dollars (2,4 milliards d' euros) entre le 18 et le 23 novembre, tandis que les fonds monétaires ont reçu 31 milliards de dollars nets, et les fonds obligataires 5,5 milliards. Le relevé des flux de l' étude hebdomadaire porte exceptionnellement sur quatre jours d' activité, puisqu'elle a été réalisée hier en raison de la fermeture des banques pour la fête de Thanksgiving ce jeudi aux Etats-Unis.

La décollecte sur les fonds actions touche la plupart des régions du monde. Les fonds actions US ont rendu 4,8 milliards de dollars, les fonds actions européennes 1,8 milliard, et les fonds actions émergentes 2,8 milliards. Seuls les fonds actions japonaises surnagent, avec +0,1 milliard de dollars de flux. Sur le marché américain, on observe de fortes disparités avec une collecte positive pour les fonds de petites capitalisations (+1,9 milliard de dollars), value (+1,5 milliard), et tech (+1,4 milliard), et une collecte négative importante pour les fonds de grandes capitalisations (-7,5 milliards) et croissance (-5 milliards). Au total, les fonds actions ont tout de même collecté 893 milliards de dollars depuis le début de l' année, bien au-dessus de la collecte cumulée de 785 milliards des 19 années précédentes, précisent les auteurs du rapport.

Sur l' obligataire, la quasi-totalité de la collecte se concentre sur les fonds de titres d' entreprises investment grade (+3,1 milliards) et de fonds d' obligations souveraines (2,9 milliards, dont 1,5 milliard pour les titres indexés à l' inflation). A l' inverse, les fonds de titres à haut rendement et les fonds d' obligations émergentes ont décollecté, de respectivement 1,0 et 1,1 milliard de dollars.