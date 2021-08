Les fonds actions affichent leur meilleure collecte hebdomadaire de ces deux derniers mois

(NEWSManagers.com) - Une fois de plus, les investisseurs dans le monde ont favorisé les fonds actions sur la semaine se terminant le 18 août, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Ces fonds ont drainé 23,9 milliards de dollars nets, soit la plus forte collecte de ces neuf dernières semaines.

Au sein de cet univers, ce sont les fonds en actions américaines qui ont été privilégiés, avec des souscriptions nettes de 12,8 milliards de dollars. Plus précisément, les investisseurs se sont portés sur les grandes capitalisations des Etats-Unis, lesquelles ont levé 14 milliards de dollars. En revanche, les petites valeurs américaines ont vu sortir 1,1 milliard de dollars et les fonds en actions américaines de croissance ont affiché des rachats nets de 2,4 milliards de dollars.

Les fonds actions émergentes ont aussi été prisés en cette mi-août. Ils attirent 4,3 milliards de dollars, soit la meilleure collecte depuis avril 2021.

En revanche, les fonds actions japonaises affichent leur pire décollecte depuis mars 2021, avec 900 millions de dollars de retraits.

Les fonds obligataires ont dans leur ensemble levé 12,6 milliards de dollars. Les investisseurs ont préféré dans cette catégorie les obligations bien notées investment grade (avec 7,8 milliards de dollars de collecte). Mais les obligations plus risquées à haut rendement, avec 900 millions de dollars, ont enregistré leur collecte la plus élevée de ces six dernières semaines.

Enfin, les fonds monétaires ont vu sortir 4,5 milliards de dollars, ce qui constitue leur première décollecte en cinq semaines.