 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fondateurs de l'entreprise indienne RedTape cherchent à vendre leur participation et sollicitent l'intérêt de Blackstone et de KKR
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

RedTape vend des chaussures et des vêtements dans un secteur concurrentiel

*

La famille fondatrice nomme EY comme conseiller, selon un document

*

Elle souhaite vendre au moins une participation majoritaire, selon certaines sources

*

Les entreprises familiales indiennes attirent les investisseurs étrangers

(Ajout de la réaction de l'action au paragraphe 2, graphique) par Vibhuti Sharma et Aditya Kalra

Les fondateurs de l'entreprise indienne de chaussures RedTape sollicitent l'intérêt de Blackstone et de KKR, car ils cherchent à vendre une participation majoritaire, voire la totalité de leur participation, d'une valeur de près de 510 millions de dollars, selon des sources et un document consultés par Reuters.

Les actions de RedTape ont grimpé de 16 % à la suite de la publication de l'article de Reuters, ce qui représente la plus forte hausse intrajournalière jamais enregistrée, avant de clôturer en hausse de 11 %.

Lancé en 1996, RedTape REDT.NS est en concurrence avec des géants mondiaux tels que Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE , Bata India BATA.NS et Campus Activewear CAMU.NS dans un secteur qui devrait croître de 11 % par an pour atteindre 21 milliards de dollars d'ici 2028, selon les estimations du cabinet d'études de marché 1Lattice.

La famille fondatrice de RedTape, les Mirza, a désigné le cabinet de conseil international Ernst & Young comme **conseiller financier** exclusif pour la "cession de leur participation", comme le montre un document datant de décembre et **détaillant** la transaction prévue.

EY a contacté les sociétés de capital-investissement Blackstone et KKR afin d'étudier les offres potentielles pour la participation de la famille, ont déclaré deux des trois sources.

Elle cherche à obtenir des offres indicatives non contraignantes, a ajouté l'une des trois sources, qui ont toutes requis l'anonymat, le processus étant confidentiel.

Le directeur général de RedTape, Shuja Mirza, et son père, le président de la société, Rashid Ahmed Mirza, n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

EY et KKR se sont refusés à tout commentaire. Blackstone n'a pas répondu aux questions de Reuters.

POPULAIRE POUR LES CHAUSSURES EN CUIR, LES BASKETS

Les entreprises familiales indiennes attirent les investisseurs étrangers en raison de leur forte emprise sur les marchés nationaux.

L'année dernière, l'investisseur public singapourien Temasek a acquis une participation de 10 % dans le secteur des snacks de l'entreprise indienne Haldiram's, ce qui valorise l'entreprise à environ 10 milliards de dollars.

Deux des sources ont déclaré que les Mirza envisageaient de vendre au moins une participation majoritaire, mais elles ont ajouté qu'ils pourraient envisager de vendre la totalité de leur participation (71,8 %) s'ils parvenaient à conclure une bonne affaire.

La troisième source a déclaré que la famille n'était intéressée que par la vente de la totalité de la participation.

Au cours de clôture de lundi, une participation de 50 % dans la société vaudrait 355,58 millions de dollars, tandis que la totalité des 71,7 % vaudrait 509,42 millions de dollars.

La raison pour laquelle les Mirza cherchent à vendre leur participation n'a pas été immédiatement précisée. Les actions de RedTape sont sous pression depuis le début de l'année 2025 et ont perdu 43 % l'année dernière.

Populaire pour ses chaussures en cuir, RedTape s'est également diversifié dans les baskets, les chemises, les portefeuilles et les ceintures.

Elle vend ses articles dans plus de 600 magasins de détail indiens et est présente dans 14 pays, de l'Australie à la Grande-Bretagne en passant par les États-Unis, l'Australie, l'Europe et l'Asie occidentale, comme l'indique la société sur son site web.

RedTape a réalisé un chiffre d'affaires de 223,91 millions de dollars au cours de l'exercice 2024/25, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente, bien que le bénéfice ait diminué de 3,5 %, à 18,84 millions de dollars.

Valeurs associées

ADIDAS
165,250 EUR XETRA -0,24%
BLACKSTONE
156,565 USD NYSE -0,68%
NIKE -B-
65,630 USD NYSE -0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette combinaison de photos prises le 12 janvier 2026 montre, de gauche à droite, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Washington, le 10 décembre 2025, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 9 janvier 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Les dirigeants de grandes banques centrales expriment leur "solidarité" avec le président de la Fed
    information fournie par AFP 13.01.2026 12:34 

    Les dirigeants de grandes banques centrales, parmi lesquels la Banque centrale européenne, ou celles du Canada, d'Angleterre et du Brésil, ont apporté mardi leur soutien au patron de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, visé par une procédure du ministère ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.01.2026 12:18 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * GRANDES

  • Le logo d'Alstom (Crédit: / Adobe Stock)
    Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde
    information fournie par Zonebourse 13.01.2026 12:15 

    Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL). Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins ... Lire la suite

  • Le drapeau groenlandais flotte à l'entrée du parc d'attractions de Tivoli à Copenhague, le 8 janvier 2026 au Danemark ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )
    Entre Nuuk et Copenhague, l'indépendance du Groenland envisagée prudemment
    information fournie par AFP 13.01.2026 11:58 

    Nation au sein du royaume du Danemark, le Groenland veut s'émanciper de la tutelle de Copenhague mais si la marche à suivre est claire, les dirigeants de l'île arctique avancent prudemment sous l'oeil intéressé de Donald Trump. "Nous avons un accord avec nos concitoyens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank