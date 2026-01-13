Les fondateurs de l'entreprise indienne RedTape cherchent à vendre leur participation et sollicitent l'intérêt de Blackstone et de KKR

RedTape vend des chaussures et des vêtements dans un secteur concurrentiel

La famille fondatrice nomme EY comme conseiller, selon un document

Elle souhaite vendre au moins une participation majoritaire, selon certaines sources

Les entreprises familiales indiennes attirent les investisseurs étrangers

(Ajout de la réaction de l'action au paragraphe 2, graphique) par Vibhuti Sharma et Aditya Kalra

Les fondateurs de l'entreprise indienne de chaussures RedTape sollicitent l'intérêt de Blackstone et de KKR, car ils cherchent à vendre une participation majoritaire, voire la totalité de leur participation, d'une valeur de près de 510 millions de dollars, selon des sources et un document consultés par Reuters.

Les actions de RedTape ont grimpé de 16 % à la suite de la publication de l'article de Reuters, ce qui représente la plus forte hausse intrajournalière jamais enregistrée, avant de clôturer en hausse de 11 %.

Lancé en 1996, RedTape REDT.NS est en concurrence avec des géants mondiaux tels que Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE , Bata India BATA.NS et Campus Activewear CAMU.NS dans un secteur qui devrait croître de 11 % par an pour atteindre 21 milliards de dollars d'ici 2028, selon les estimations du cabinet d'études de marché 1Lattice.

La famille fondatrice de RedTape, les Mirza, a désigné le cabinet de conseil international Ernst & Young comme **conseiller financier** exclusif pour la "cession de leur participation", comme le montre un document datant de décembre et **détaillant** la transaction prévue.

EY a contacté les sociétés de capital-investissement Blackstone et KKR afin d'étudier les offres potentielles pour la participation de la famille, ont déclaré deux des trois sources.

Elle cherche à obtenir des offres indicatives non contraignantes, a ajouté l'une des trois sources, qui ont toutes requis l'anonymat, le processus étant confidentiel.

Le directeur général de RedTape, Shuja Mirza, et son père, le président de la société, Rashid Ahmed Mirza, n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

EY et KKR se sont refusés à tout commentaire. Blackstone n'a pas répondu aux questions de Reuters.

POPULAIRE POUR LES CHAUSSURES EN CUIR, LES BASKETS

Les entreprises familiales indiennes attirent les investisseurs étrangers en raison de leur forte emprise sur les marchés nationaux.

L'année dernière, l'investisseur public singapourien Temasek a acquis une participation de 10 % dans le secteur des snacks de l'entreprise indienne Haldiram's, ce qui valorise l'entreprise à environ 10 milliards de dollars.

Deux des sources ont déclaré que les Mirza envisageaient de vendre au moins une participation majoritaire, mais elles ont ajouté qu'ils pourraient envisager de vendre la totalité de leur participation (71,8 %) s'ils parvenaient à conclure une bonne affaire.

La troisième source a déclaré que la famille n'était intéressée que par la vente de la totalité de la participation.

Au cours de clôture de lundi, une participation de 50 % dans la société vaudrait 355,58 millions de dollars, tandis que la totalité des 71,7 % vaudrait 509,42 millions de dollars.

La raison pour laquelle les Mirza cherchent à vendre leur participation n'a pas été immédiatement précisée. Les actions de RedTape sont sous pression depuis le début de l'année 2025 et ont perdu 43 % l'année dernière.

Populaire pour ses chaussures en cuir, RedTape s'est également diversifié dans les baskets, les chemises, les portefeuilles et les ceintures.

Elle vend ses articles dans plus de 600 magasins de détail indiens et est présente dans 14 pays, de l'Australie à la Grande-Bretagne en passant par les États-Unis, l'Australie, l'Europe et l'Asie occidentale, comme l'indique la société sur son site web.

RedTape a réalisé un chiffre d'affaires de 223,91 millions de dollars au cours de l'exercice 2024/25, en hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente, bien que le bénéfice ait diminué de 3,5 %, à 18,84 millions de dollars.