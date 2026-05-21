Les fondateurs chinois de Manus cherchent à lever 1 milliard de dollars pour défaire le rachat par Meta, rapporte Bloomberg News

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Les cofondateurs de Manus étudient les moyens de se conformer à l'ordre de la Chine de défaire l'acquisition de la start-up spécialisée dans l'IA par Meta

META.O , d'une valeur de plus de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les fondateurs Xiao Hong, Ji Yichao et Zhang Tao étudient différentes options, notamment celle de lever environ 1 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars auprès d’investisseurs externes pour racheter leur entreprise, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Ils discutent d'un tour de table qui valoriserait l'entreprise à un niveau correspondant à ce que Meta a payé pour acquérir Manus, basée à Singapour, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Manus n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les fondateurs pourraient injecter leurs propres capitaux pour combler l'écart, indique l'article.

Une telle initiative pourrait transformer Manus en une coentreprise avec les investisseurs potentiels et déboucher sur une introduction en Bourse à Hong Kong.

Meta avait annoncé cette acquisition fin décembre afin d’étendre l’intégration de l’IA avancée sur l’ensemble de ses plateformes. La Chine a rapidement ouvert une enquête pour déterminer si l’opération enfreignait les règles d’investissement et a interdit à deux cofondateurs de Manus de quitter le pays.

Le mois dernier, Pékin a ordonné à Meta, basée en Californie, de défaire l'acquisition, dans un contexte de surveillance accrue des investissements américains dans les entreprises technologiques nationales de pointe, alors que les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine s'intensifient.

Manus développe des agents IA polyvalents capables de fonctionner comme des employés numériques, effectuant de manière autonome des tâches telles que la recherche et l'automatisation avec un minimum d'intervention humaine.