Les filiales d'ADNOC déclarent que leurs activités sont normales et qu'il n'y a pas d'impact des développements régionaux
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 14:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yousef Saba

Les six filiales cotées en bourse du géant pétrolier d'Abou Dhabi ADNOC ont déclaré mercredi que leurs activités se poursuivaient normalement et que les récents événements régionaux n'avaient pas d'impact matériel sur leurs activités ou leurs finances.

Elles n'ont pas fait directement référence aux frappes américano-israéliennes sur l'Iran et aux attaques de Téhéran contre ses voisins en réponse.

Dans des déclarations distinctes et presque identiques à la Bourse d'Abu Dhabi, ADNOC Gas ADNOCGAS.AD , ADNOC Drilling

ADNOCDRILL.AD , ADNOC Distribution ADNOCDIST.AD , ADNOC Logistics & Services ADNOCLS.AD , Borouge BOROUGE.AD et Fertiglobe FERTIGLB.AD ont déclaré qu'ils suivaient de près la situation actuelle aux Émirats arabes unis et dans l'ensemble de la région du Golfe, et qu'ils se coordonnaient avec les autorités compétentes des Émirats arabes unis.

La société mère, Abu Dhabi National Oil Company, n'a pas fait de déclaration depuis samedi, lorsqu'en réponse aux questions de Reuters, un porte-parole a déclaré que les opérations se poursuivaient sans interruption.

Tous les titres étaient en baisse, à l'exception de Fertiglobe. ADNOC Distribution et L&S ont toutes deux connu la plus forte baisse d'environ 5 %, suivies par ADNOC Gas qui a perdu 3,2 %.

Guerre en Iran

