Les FCPI de VATEL Capital investissent 5 millions d’euros dans la société CROSSJECT

Vatel Capital annonce un investissement de 5 millions d’euros dans la medtech dijonnaise Crossject via ses FCPI. Ce financement permettra à Crossject, spécialiste des auto-injecteurs sans aiguille pour situations d’urgence, d’accélérer le développement et l’enregistrement de son produit phare Zepizure, ainsi que de soutenir ses autres programmes de R&D, ses investissements industriels et ses besoins généraux, incluant le remboursement de certains créanciers. L’opération, structurée en trois tranches d’obligations convertibles, s’inscrit dans la stratégie d’investissement des FCPI de Vatel Capital, dédiés au soutien des PME françaises innovantes et porteuses de croissance.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer