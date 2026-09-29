Les FCPI de VATEL Capital accompagnent l’introduction en Bourse de la société D.A.T.E.

Paris, le 29 septembre 2026 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement et l’accompagnement de PME de croissance cotées et non cotées, annonce avoir investi au capital d’un acteur de référence de l’innovation thermique au service des technologies critiques, la société D.A.T.E..

Historiquement basée en Isère, la société D.A.T.E. conçoit, développe et fabrique des échangeurs thermiques pour des applications critiques : défense embarquée, spatial, accélérateurs de particules, informatique quantique et calcul intensif.

Son modèle industriel intégré, de la modélisation aux tests, et son savoir-faire différenciant en cryogénie inox lui permettent de proposer des solutions compactes, fiables et à coût de possession réduit.

Elle s'appuie sur des relations de long terme avec de grands donneurs d'ordre (ESA, Airbus, CERN, CEA, Safran…), dont Thales, son premier client, qui l'a référencée comme fournisseur critique dans un contrat-cadre de dix ans, signé en 2023.

Cette opération a été réalisée dans l'objectif d’accélérer son changement d’échelle autour de trois priorités :

• Renforcer ses capacités industrielles, avec un nouveau site dont la première tranche, prévue dès 2027, doit permettre de doubler les capacités de production, avec un objectif de quadruplement à terme ;

• Élargir son offre de solutions thermiques, par l’innovation et la R&D ainsi que par des opérations ciblées de croissance externe, afin d’adresser de nouvelles applications dans l