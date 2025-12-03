information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 01:31

Les familles des victimes envisagent de porter plainte pour décès injustifié dans l'accident d'avion-cargo d'UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les familles des victimes de l'accident d'un avion cargo d'UPS prévoient d'intenter une action en justice pour décès injustifié mercredi, selon l'un des cabinets d'avocats représentant les victimes.

L'avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N s'est écrasé immédiatement après son décollage à Louisville, Kentucky, le 4 novembre, tuant 14 personnes.