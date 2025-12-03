Les familles des victimes envisagent d'intenter une action en justice pour décès injustifié dans l'accident d'avion cargo d'UPS

(Ajout d'un commentaire d'un avocat représentant les familles et le contexte) par Dan Catchpole

Les familles des victimes de l'accident d'un avion cargo d'UPS prévoient d'intenter une action en justice pour décès injustifié mercredi, selon l'un des cabinets d'avocats représentant les victimes.

L'avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N s'est écrasé immédiatement après son décollage à Louisville, Kentucky, le 4 novembre, tuant 14 personnes. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board (NTSB) ont trouvé des preuves de fissures de fatigue dans une structure de support sur le pylône gauche, qui se connecte à l'aile et au moteur de l'avion, selon le rapport préliminaire du NTSB publié le mois dernier.

Le rapport préliminaire "suggère que cet avion était vieux, fatigué et qu'il avait largement dépassé sa durée de vie utile", a déclaré Bob Clifford, l'un des avocats représentant les familles.

Le moteur gauche de l'avion s'est détaché de l'aile au moment du décollage. Quelques secondes plus tard, il s'est écrasé sur un parc industriel situé à proximité de l'aéroport, tuant les trois membres de l'équipage et 11 personnes au sol.

Après l'accident, UPS et d'autres opérateurs ont immobilisé leur flotte de jets cargo MD-11.

Boeing BA.N , qui a acquis le programme MD-11 lors de sa fusion en 1997 avec McDonnell Douglas, a précédemment déclaré à Reuters qu'il recommandait à UPS et FedEx FDX.N de suspendre les opérations de vol du cargo MD-11.