Les «fallen angels» favorisent l'envolée des rendements obligataires

Tribune libre. Par Paul Benson, Responsable de la gestion Efficient Beta obligataire chez Mellon

Paul Benson, Responsable de la gestion Efficient Beta obligataire chez Mellon. (crédit photo : DR)

o L'environnement économique actuel a conduit les agences de notation à abaisser la notation de crédit d'une quantité importante de dette d'entreprises.

o Trois raisons portent à investir dans les fallen angels à l'heure actuelle : l'augmentation des révisions à la baisse des notations, des spreads attrayants et l'achat par la Fed d'obligations à haut rendement.

Dès lors que la performance financière d'une entreprise se détériore, que ce soit en raison d'un cygne noir ou d'un affaiblissement progressif de son bilan, les agences de notation abaisseront la note de crédit de ses obligations. Les investisseurs qui ne peuvent plus conserver ces obligations peuvent alors se trouver dans l'obligation de les vendre.

Le marché américain des obligations investment grade représente environ 6 000 milliards USD, soit près de cinq fois la taille du marché à haut rendement. Un mouvement de ventes forcées peut provoquer des remous sur le marché à haut rendement et générer un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Cette « indigestion technique » se traduit généralement par une décote d'environ 150 points de base (pb) par rapport à ce que devrait être la juste valeur de ces obligations. La clé consiste à investir dans un portefeuille de titres large et très diversifié, afin de tirer parti de cette opportunité d'alpha structurelle unique, tout en minimisant le risque singulier.

Il y a trois raisons de penser que le moment est peut-être venu d'investir dans les "fallen angels"

1. Dans un climat d'incertitude persistante quant à la reprise économique pendant cette pandémie de COVID-19, les entreprises émettent des obligations à un rythme record afin de constituer une réserve de trésorerie pour résister à la tourmente. Le ralentissement de la croissance des chiffres d'affaires dans un avenir prévisible, conjugué à la fragilisation des bilans, se traduira vraisemblablement par une poursuite du rythme élevé des dégradations.

2. Même si les spreads OAS des « fallen angels » ont reculé par rapport aux points hauts à trois chiffres observés en mars, les niveaux actuels sont toujours élevés en comparaison historique et offrent aux investisseurs un point d'entrée intéressant.

3. La Réserve fédérale continue de soutenir le crédit américain et module son programme de rachats afin d'y inclure les obligations des "fallen angels". Cette action a permis de limiter le risque baissier et devrait permettre un retour plus rapide à la moyenne de ces titres, techniquement survendus.