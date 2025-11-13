Les faillites d'entreprises américaines devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 15 ans sur fond de crise du crédit, selon les données de S&P

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les faillites de grandes entreprises américaines sont en passe d'atteindre leur niveau le plus élevé depuis 15 ans, ont indiqué jeudi les données de S&P Global, soulignant le stress croissant au sein des entreprises américaines à un moment sensible pour les investisseurs des marchés publics.

Le nombre total de dépôts de bilan a atteint 655 cette année jusqu'en octobre, contre 687 pour l'ensemble de l'année 2024. Le mois d'octobre a enregistré à lui seul 68 dépôts de bilan, après 76 en août, soit le nombre mensuel le plus élevé depuis au moins 2020.

Alors que l'impact total des politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump reste incertain, les entreprises ressentent déjà la pression exercée par la hausse des coûts des intrants. Cette situation pèse encore plus sur les consommateurs à faible revenu qui continuent de lutter contre une inflation galopante et un marché de l'emploi chancelant.

Le secteur industriel est en tête des demandes d'insolvabilité cette année avec 98 dépôts, ce qui reflète son exposition aux perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement dues aux droits de douane.

Il est suivi par les sociétés de consommation discrétionnaire, avec 80 faillites depuis le début de l'année.

Une vague d'inquiétudes récentes concernant le crédit a placé le marché mondial du crédit, qui pèse plusieurs milliards de dollars, sous les feux de la rampe, les risques s'étendant à plusieurs institutions financières de premier plan, dont les grandes banques de Wall Street et les prêteurs régionaux.

Le fabricant de pièces automobiles First Brands s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en septembre après avoir révélé un passif de plus de 10 milliards de dollars, marquant ainsi l'effondrement d'une entreprise dont la détérioration rapide des finances avait choqué les investisseurs en dette .

Le banque à risque et concessionnaire Tricolor a également déposé un dossier de faillite au titre du chapitre 7 en septembre, ce qui a conduit le poids lourd de Wall Street JPMorgan Chase JPM.N à passer une charge de 170 millions de dollars - une décision que le directeur général Jamie Dimon a décrite comme "n'étant pas notre meilleur moment".

Le rapport de S&P montre également que les dépôts de bilan aux États-Unis ont augmenté chaque année depuis 2022, lorsque l'inflation élevée depuis des décennies a contraint la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt.