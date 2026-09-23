Les failles du trafic aérien américain mises en évidence par des ordinateurs obsolètes, des câbles sectionnés et des mises à niveau au point mort

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* Les pannes des systèmes de la FAA ont, à plusieurs reprises, entraîné des retards ou l'annulation de milliers de vols

* L'agence s'appuie toujours sur des ordinateurs vieux de plusieurs décennies, des systèmes analogiques et des pièces difficiles à trouver

* Selon les responsables, la modernisation nécessitera des milliards supplémentaires et des années de travail

par David Shepardson

Le système américain de contrôle du trafic aérien, vieillissant et reposant sur des systèmes de télécommunications obsolètes, des ordinateurs Compaq vieux de plusieurs décennies et des pièces de rechange achetées sur eBay, ne cesse de tomber en panne.

Dernier exemple en date: lundi, des milliers de vols dans le nord-est du pays, une région densément peuplée, ont été retardés ou annulés en raison d’une double défaillance d’un circuit dans un centre de contrôle aérien de Philadelphie et de la coupure accidentelle d’un câble à fibre optique près de New Brunswick, dans le New Jersey, par une équipe de chantier.

« L’architecture de notre réseau de télécommunications date encore de quarante ans, ce qui signifie qu’il suffit qu’un commutateur tombe en panne et qu’une ligne soit coupée pour que tout le Nord-Est soit paralysé », a déclaré mardi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy.

Cette perturbation met en évidence la fragilité du réseau national de contrôle du trafic aérien après des décennies de modernisation reportée, de sous-financement et de solutions de fortune.

Malgré les milliards déjà dépensés ou approuvés, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) s’appuie toujours sur des systèmes vieillissants, souvent incompatibles, qui peuvent transformer une simple panne d’équipement ou un câble sectionné en chaos aérien — un risque qui, selon les responsables, persistera sans une refonte beaucoup plus importante.

En janvier 2023, tous les vols au départ des États-Unis ont été cloués au sol pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre 2001, après qu’un sous-traitant eut accidentellement supprimé des fichiers informatiques , affectant ainsi une base de données essentielle de messagerie destinée aux pilotes. Cette panne a perturbé 11 000 vols avant que le problème ne soit résolu.

En septembre 2025, plus de 2 000 vols ont été retardés et des centaines ont été annulés dans deux aéroports de la région de Dallas en raison d’une panne de télécommunications, après qu’un sous-traitant eut sectionné des câbles à fibre optique, affectant ainsi les systèmes de communication des aéroports de Dallas. Cela a perturbé les vols de 100 000 passagers d’American Airlines AAL.O à eux seuls.

Ces problèmes techniques graves se sont répétés, ce qui a convaincu le Congrès, l’année dernière, d’approuver une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de contrôle du trafic aérien. M. Duffy a déclaré mardi qu’il souhaitait une nouvelle enveloppe de 30 milliards de dollars pour achever les mises à niveau et réparer les installations.

« Ces incidents continueront de se produire à moins que nous n'obtenions les ressources nécessaires et que nous mettions réellement en place une architecture adaptée au XXIe siècle », a déclaré M. Duffy.

De l’autre côté de l’Atlantique, la Grande-Bretagne a également connu ce mois-ci d’importantes pannes du contrôle aérien , ce qui a conduit les compagnies aériennes à s’interroger sur la résilience de ses systèmes.

UNE TECHNOLOGIE VIEILLISSANTE

La FAA a été contrainte de recourir à l’impression 3D ou de se tourner vers eBay pour trouver des pièces de rechange destinées à certains de ses systèmes vieillissants. Dans d’autres cas, la FAA ne parvient plus à se procurer de pièces de rechange.

En 2024, le Government Accountability Office a déclaré que la FAA devait prendre des « mesures urgentes » pour remédier au vieillissement des systèmes de contrôle aérien, soulignant qu’un tiers d’entre eux n’étaient plus viables.

Les plus de 300 installations de contrôle aérien de la FAA ne peuvent pas communiquer entre elles et fonctionnent sur des ordinateurs analogiques individuels. « Chaque installation est un silo », a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA, à Reuters lors d’une récente interview. « Nous avons 20 ans de retard. »

Il a précisé que, concrètement, les tours de contrôle de la FAA fonctionnaient sur des ordinateurs Compaq individuels. Cette marque, rachetée par HP, a cessé de produire des ordinateurs en 2013.

La FAA dispose encore de systèmes téléphoniques vieillissants et de trois réseaux de télécommunications qui ne sont pas interopérables et dont la « connexion peu fluide » entraîne souvent des retards, a déclaré M. Bedford.

Parallèlement, les États-Unis possèdent l’espace aérien le plus complexe au monde et font face à une pénurie de plusieurs milliers de contrôleurs aériens .

Une avancée majeure est attendue fin 2027, lorsque le contrôle aérien passera des communications analogiques aux communications numériques. La FAA fera ensuite migrer l’ensemble de ses installations, qui fonctionneront alors non plus sur des ordinateurs individuels, mais sur le cloud.

La FAA tente depuis des décennies de moderniser le système, mais ces efforts se sont soldés à plusieurs reprises par un échec.

En 1982, la FAA a publié pour la première fois un plan global visant à améliorer les services de contrôle aérien, estimant que le coût s’élèverait à environ 10 milliards de dollars à la fin des années 1990.

En 1995, le Government Accountability Office (GAO) a indiqué que le coût avait grimpé en flèche pour atteindre au moins 36 milliards de dollars, en raison des efforts visant à regrouper les installations et à normaliser le matériel et les logiciels informatiques.

Une autre initiative de réforme de la FAA, baptisée « NextGen » et lancée en 2004, avait été chiffrée à 15 milliards de dollars, mais un rapport publié l’année dernière indiquait qu’elle avait connu de nombreux retards et dépassements de coûts, et qu’elle était moins ambitieuse que ce qui avait été envisagé il y a plus de 20 ans.

« La FAA a mis en œuvre un programme NextGen retardé, hors budget et moins transformateur que prévu initialement », a déclaré le Bureau de l’inspecteur général du ministère des Transports.

La FAA s’efforce également depuis des années de mettre fin à une pratique vieille de plusieurs décennies et depuis longtemps critiquée, consistant pour les contrôleurs aériens à utiliser des fiches de vol papier pour suivre les avions. Mais la mise en œuvre de ce changement, qui a débuté en 2022, dans 49 grands aéroports prendra à la FAA jusqu’en 2028 au moins. La FAA a indiqué que 18 grands aéroports avaient déjà abandonné les fiches papier.