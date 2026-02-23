Les fabricants mondiaux de médicaments s'empressent de renforcer leur présence aux États-Unis face à la menace des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour Lilly, J&J, AbbVie)

Les fabricants mondiaux de médicaments augmentent leur production aux États-Unis et constituent des stocks alors que l'administration Trump envisage d'imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque et les médicaments brevetés importés .

Bien que l'application soit retardée pour les entreprises qui investissent dans la fabrication aux États-Unis, la politique a déjà donné lieu à des projets accélérés, à des réductions de prix et à des ventes directes aux consommateurs .

Pfizer et AstraZeneca ont obtenu des exemptions tarifaires pluriannuelles grâce à des accords sur les prix et à des engagements envers la nouvelle plateforme TrumpRx.gov. Eli Lilly, Johnson & Johnson et Merck ont promis des milliards pour développer leurs activités aux États-Unis afin d'éviter les pénalités.

Voici ce que font les fabricants de médicaments pour atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et rassurer les investisseurs:

Pfizer PFE.N

Pfizer a conclu un accord avec le président Donald Trump le 30 septembre pour investir 70 milliards de dollars dans la recherche et le développement et la fabrication nationale, et a obtenu un délai de grâce de trois ans exemptant ses produits des droits de douane ciblés sur les produits pharmaceutiques.

GSK GSK.L

Le fabricant de médicaments basé à Londres prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans la recherche et le développement aux États-Unis et dans l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement sur une période de cinq ans.

Eli Lilly LLY.N

Le président américain Donald Trump a déclaré en janvier qu'Eli Lilly prévoyait de construire six usines aux États-Unis.

Lilly a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d'accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement médicales. L'entreprise a depuis annoncé des détails sur trois usines, en Alabama, en Virginie et au Texas.

En janvier, Lillya annoncé qu' elle allait construire une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d'une valeur de 3,5 milliards de dollars en Pennsylvanie, son quatrième nouveau site, dans le but d'accroître la production aux États-Unis et de renforcer les chaînes d'approvisionnement en produits médicaux.

Johnson & Johnson JNJ.N

Le fabricant de médicaments prévoit d'augmenter ses investissements aux États-Unis de 25 %, soit un total de 55 milliards de dollars , au cours des quatre prochaines années. Il prévoit de construire quatre usines, dont une à Wilson, en Caroline du Nord, et une autre sur le site de production de Fujifilm Biotechnologies , basé à Tokyo, à Holly Springs, en Caroline du Nord, au cours des dix prochaines années.

La société a déclaré en février qu'elle investirait plus d'un milliard de dollars pour construire une nouvelle usine de thérapie cellulaire en Pennsylvanie, dans le cadre de ses plans plus vastes annoncés l'année dernière pour augmenter la production aux États-Unis.

Roche ROG.S

Le fabricant suisse de médicaments a déclaré en avril dernier qu'il investirait 50 milliards de dollars aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

Un mois plus tard, il a annoncé un investissement supplémentaire de 550 millions de dollars pour développer son centre de fabrication de produits diagnostiques d'Indianapolis. Cette expansion s'étendra à l'Indiana, à la Pennsylvanie, au Massachusetts et à la Californie, et créera plus de 12 000 emplois.

En janvier, Roche a déclaré qu'elle allait plus que doubler son investissement dans son usine de fabrication de médicaments à Holly Springs, en Caroline du Nord, pour atteindre environ 2 milliards de dollars , contre plus de 700 millions de dollars annoncés en mai 2025.

AstraZeneca AZN.L

Le fabricant de médicaments anglo-suédois investira 50 milliards de dollars dans la production américaine d'ici à 2030. L'investissement financera une nouvelle usine de substances médicamenteuses en Virginie, son plus grand investissement mondial sur un seul site, ainsi que des expansions dans le Maryland, le Massachusetts, la Californie, l'Indiana et le Texas.

L'entreprise a déjà commencé les transferts de technologie et gère ses stocks en 2025 afin de minimiser l'impact des droits de douane. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que l'impact serait "de très courte durée".

Novartis NOVN.S

Le fabricant suisse de médicaments prévoit de dépenser 23 milliards de dollars pour construire et agrandir 10 installations aux États-Unis au cours des cinq prochaines années. Cela comprend la construction de six nouvelles usines de fabrication et l'agrandissement de son site de recherche et de développement de San Diego, qui devrait créer plus de 1 000 emplois.

Sanofi SASY.PA

Le fabricant français de médicaments prévoit d'investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis jusqu'en 2030 pour stimuler la fabrication et la recherche. Sanofi prévoit d'accroître sa capacité de production aux États-Unis par le biais d'investissements directs dans ses propres sites et de partenariats avec d'autres fabricants nationaux.

Le directeur financier, François Roger, a déclaré en juillet que les droits de douane potentiels devraient avoir un impact limité en 2025, car la société a déjà des stocks en place aux États-Unis.

Biogen BIIB.O

Le fabricant américain de médicaments investira 2 milliards de dollars dans ses usines de Caroline du Nord, afin d'augmenter la capacité de production de thérapies ciblées sur les gènes et l'automatisation. L'entreprise possède sept usines dans cet État, une huitième devant entrer en service à la fin de l'année 2025.

Merck MRK.N

Le fabricant américain de médicaments a commencé à construire une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d'une valeur de 3 milliards de dollars en Virginie, dans le cadre d'un investissement de plus de 70 milliards de dollars visant à développer la fabrication nationale et la recherche et le développement aux États-Unis.

Il investira également 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine du Delaware pour fabriquer des produits biologiques et le médicament anticancéreux Keytruda, afin de stimuler la production américaine et de créer potentiellement plus de 4 500 emplois. En mars, Merck a également inauguré une usine d'un milliard de dollars sur son site de Caroline du Nord.

L'unité de santé animale de Merck investira 895 millions de dollars pour agrandir son site de production et de R&D du Kansas, dans le cadre d'un investissement plus large de 9 milliards de dollars aux États-Unis jusqu'en 2028.

En juillet, le directeur général Robert Davis a indiqué que l'impact des droits de douane potentiels en 2025 était minime et que l'entreprise restait bien positionnée grâce à la gestion des stocks et à la délocalisation de la fabrication aux États-Unis.

Amgen AMGN.O

La société biopharmaceutique américaine prévoit d'investir 900 millions de dollars pour agrandir son usine de l'Ohio, ce qui portera l'investissement total dans l'État à 1,4 milliard de dollars et créera 750 emplois. En décembre, la société s'est engagée à investir 1 milliard de dollars dans la construction d'une deuxième usine à Holly Springs, en Caroline du Nord.

Amgen a déclaré en septembre qu'elle investissait plus de 600 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre de recherche et de développement à son siège de Thousand Oaks, en Californie.

Le fabricant de médicaments a annoncé qu'il investirait 650 millions de dollars pour développer la fabrication de médicaments dans son usine de Juncos, à Porto Rico, ce qui devrait permettre de créer près de 750 emplois.

Novo Nordisk NOVOb.CO

La société pharmaceutique danoise a déclaré en août que sa forte empreinte manufacturière aux États-Unis la mettait en bonne position pour faire face aux défis tarifaires, se décrivant comme "très centrée sur les États-Unis et sur les États-Unis".

AbbVie ABBV.N

Le fabricant américain de médicaments AbbVie ABBV.N a déclaré en janvier qu'il s'était engagé à consacrer 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie à la recherche et au développement aux États-Unis, dans le cadre de son accord triennal avec l'administration Trump visant à réduire les prix des médicaments.

L'entreprise possède 11 sites de production aux États-Unis et s'est déclarée " assez isolée " de tout impact tarifaire cette année, compte tenu des mesures de gestion des stocks.

La société a déclaré en février qu'elle prévoyait d'investir 380 millions de dollars pour construire deux nouveaux sites de production sur son campus actuel de North Chicago, dans l'Illinois, afin de soutenir la production de ses médicaments dans les domaines des neurosciences et de l'obésité .

Gilead Sciences GILD.O

Au début de l'année, le fabricant de médicaments a annoncé un nouvel investissement de 11 milliards de dollars sur le site aux États-Unis, afin de renforcer ses capacités de production et de recherche dans le pays, ce qui porte le total de ses investissements à 32 milliards de dollars.

Gilead a déclaré en septembre qu'il avait commencé à travailler sur un centre de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques à son siège de Foster City, en Californie, et qu'il était en train de développer deux autres sites.

Cipla CIPL.NS

Le fabricant indien de médicaments étend sa présence aux États-Unis en investissant dans l'expansion des capacités de production de produits respiratoires complexes dans ses installations de pointe de Fall River (Massachusetts) et de Central Islip (New York).

CSL CSL.AX

La société australienne CSL a déclaré en novembre qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars aux États-Unis pour fabriquer des thérapies dérivées du plasma, étendant ainsi sa présence dans le pays au cours des cinq prochaines années.