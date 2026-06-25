 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fabricants européens de puces électroniques en hausse après les résultats encourageants de Micron
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions des entreprises européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après que le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ait publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions et annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre bien supérieures aux attentes du marché

** "La très bonne visibilité sur les résultats de Micron constitue un nouveau catalyseur pour le secteur international de l’IA, après quelques prises de bénéfices ces derniers jours à l’approche de la publication des chiffres", explique un trader local

** L’indice STOXX Europe Technology .SX8P progresse de 1,7 %, figurant parmi les meilleures performances de l’indice STOXX 600 .STOXX dans son ensemble

** Parmi les valeurs individuelles, ASML ASML.AS , ASMI

ASMI.AS , BESI BESI.AS et STMicroelectronics STMPA.PA affichent des hausses comprises entre 3,3 % et 4 %

** Siltronic WAFGn.DE , At & S Technologie ATSV.VI et Infineon IFXGn.DE progressent de 2,6 % à 5 %

** X-FAB XFAB.PA , Technoprobe TPRO.MI et Soitec

SOIT.PA progressent respectivement de 2,3 %, 5 % et 5,5 %

Valeurs associées

ASM INT
1 030,5000 EUR Euronext Amsterdam +6,32%
ASML HLDG
1 624,0000 EUR Euronext Amsterdam +4,52%
AT & S AUSTRIA TE
216,500 EUR Tradegate +3,59%
AT & S AUSTRIA TE
222,000 EUR LSE Intl +0,91%
AT & S AUSTRIA TE
261,2375 USD OTCBB 0,00%
BESI
307,7000 EUR Euronext Amsterdam +5,05%
INFINEON TECHNOLOGIES
84,010 EUR XETRA +5,59%
MICRON TECHNOLOGY
1 048,5100 USD NASDAQ -0,31%
SILTRONIC
90,650 EUR XETRA +3,96%
SOITEC
117,7500 EUR Euronext Paris +9,74%
STMICROELECTRONICS
66,1100 EUR Euronext Paris +4,34%
STOXX Europe 600
638,02 Pts DJ STOXX +0,45%
STOXX Europe 600 Technology
1 039,81 Pts DJ STOXX +2,41%
TECHNOPR
37,140 EUR MIL +4,62%
TECHNOPR
37,400 EUR Tradegate +6,25%
TECHNOPR
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
X-FAB SILICON
8,9600 EUR Euronext Paris +1,76%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,4 +6,77%
Pétrole Brent
72,63 -0,70%
CAC 40
8 420,02 +0,41%
SOITEC
117 +9,04%
GENFIT
9,77 -6,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank