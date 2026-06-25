Les fabricants européens de puces électroniques en hausse après les résultats encourageants de Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions des entreprises européennes du secteur des semi-conducteurs progressent après que le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O ait publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions et annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre bien supérieures aux attentes du marché

** "La très bonne visibilité sur les résultats de Micron constitue un nouveau catalyseur pour le secteur international de l’IA, après quelques prises de bénéfices ces derniers jours à l’approche de la publication des chiffres", explique un trader local

** L’indice STOXX Europe Technology .SX8P progresse de 1,7 %, figurant parmi les meilleures performances de l’indice STOXX 600 .STOXX dans son ensemble

** Parmi les valeurs individuelles, ASML ASML.AS , ASMI

ASMI.AS , BESI BESI.AS et STMicroelectronics STMPA.PA affichent des hausses comprises entre 3,3 % et 4 %

** Siltronic WAFGn.DE , At & S Technologie ATSV.VI et Infineon IFXGn.DE progressent de 2,6 % à 5 %

** X-FAB XFAB.PA , Technoprobe TPRO.MI et Soitec

SOIT.PA progressent respectivement de 2,3 %, 5 % et 5,5 %