Les fabricants de vaccins terminent l'année dans le rouge

31 décembre - ** Les valeurs des vaccins ont terminé l'année 2025 avec des pertes, Pfizer PFE.N , Moderna MRNA.O , Novavax NVAX.O et BioNTech 22UAy.DE BNTX.O étant tous dans le rouge

** Les vaccins américains sont sous pression depuis que le sceptique Robert F. Kennedy Jr. est devenu ministre de la santé et qu'il s'est efforcé de réduire la dépendance du pays à l'égard des interventions

** Les actions de Pfizer ont chuté de 5,8 % cette année; les actions de la société ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année 2023 en raison de la baisse de la demande de vaccins et de traitements COVID-19

** Les actions de Moderna ont baissé de 26,9 % cette année, et sont en passe de connaître une quatrième année consécutive de pertes

** Kennedy, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, a apporté de profonds changements à la politique américaine en matière de vaccins, notamment en abandonnant une recommandation de longue date concernant la dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance, en réduisant le financement des vaccins à ARNm et, contrairement à la science établie, en établissant un lien entre les vaccins et l'autisme

** Les actions de Novavax ont chuté de 16,4 % cette année après avoir augmenté de 67,5 % en 2024; l'entreprise a repoussé son objectif de rentabilité d'un an, à 2028

** Les actions de BioNTech, cotées en bourse aux États-Unis, ont baissé de 16,4 % cette année après avoir augmenté d'environ 8 % en 2024