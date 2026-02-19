 Aller au contenu principal
Air France: KLM enregistre un bénéfice d'exploitation record en 2025
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 07:48

Conférence de presse des résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris

Air France-KLM ‌a fait état jeudi de résultats supérieurs aux ​attentes et d'un bénéfice d'exploitation record en 2025, des résultats portés notamment par la stratégie de montée ​en gamme du groupe.

Les compagnies aériennes européennes ont constaté une hausse ​de la demande pour ⁠leurs services haut de gamme, malgré une baisse ‌du nombre d'Européens se rendant aux Etats-Unis l'an dernier.

"Nos compagnies aériennes ont transporté plus ​de 100 millions ‌de passagers et généré un résultat ⁠d'exploitation courant de plus de 2 milliards d'euros – une première dans notre histoire", a déclaré le directeur ⁠général d'Air ‌France-KLM, Ben Smith, dans un communiqué.

Cela représente ⁠une augmentation de 400 millions d'euros par rapport ‌à 2024 et dépasse largement les attentes ⁠des analystes, qui tablaient sur 1,88 milliard ⁠selon les ‌données compilées par LSEG.

Ces résultats, meilleurs que prévu, s'expliquent ​en partie par ‌la baisse des prix du carburant et la hausse des recettes. La ​croissance est en outre restée particulièrement forte sur les liaisons transatlantiques, notamment pour les ⁠cabines premium d'Air France.

La compagnie aérienne prévoit d'accroître sa capacité de 3% à 5% en 2026 et veut porter sa marge opérationnelle à plus de 8% d'ici 2028.

(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité ​par Augustin Turpin)

