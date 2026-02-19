Air France: KLM enregistre un bénéfice d'exploitation record en 2025

Conférence de presse des résultats annuels 2024 d'Air France-KLM à Paris
Air France-KLM a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes et d'un bénéfice d'exploitation record en 2025, des résultats portés notamment par la stratégie de montée en gamme du groupe.
Les compagnies aériennes européennes ont constaté une hausse de la demande pour leurs services haut de gamme, malgré une baisse du nombre d'Européens se rendant aux Etats-Unis l'an dernier.
"Nos compagnies aériennes ont transporté plus de 100 millions de passagers et généré un résultat d'exploitation courant de plus de 2 milliards d'euros – une première dans notre histoire", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, dans un communiqué.
Cela représente une augmentation de 400 millions d'euros par rapport à 2024 et dépasse largement les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,88 milliard selon les données compilées par LSEG.
Ces résultats, meilleurs que prévu, s'expliquent en partie par la baisse des prix du carburant et la hausse des recettes. La croissance est en outre restée particulièrement forte sur les liaisons transatlantiques, notamment pour les cabines premium d'Air France.
La compagnie aérienne prévoit d'accroître sa capacité de 3% à 5% en 2026 et veut porter sa marge opérationnelle à plus de 8% d'ici 2028.
(Joanna Plucinska; version française Camille Raynaud, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer