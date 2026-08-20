Les fabricants de vaccins chinois bondissent à l'annonce d'un succès majeur dans le traitement du cancer

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20 août - ** Les actions des fabricants de vaccins chinois cotées à Hong Kong s'envolent, tandis que l'indice chinois CSI Vaccine and Biotech .CSI931992 bondit de 9,2 % après que Moderna

MRNA.O et Merck MRK.N ont annoncé mercredi un succès majeur dans un nouveau domaine du traitement du cancer ** Les actions de CanSino Biologics cotées à Hong Kong 6185.HK s’envolent de 71,4 % pour atteindre 40 HK$, leur plus haut niveau depuis le 2 janvier; celles cotées à Shanghai 688185.SS bondissent de 20 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 25 mai

** Genscript Biotech Corp 1548.HK bondit de près de 20 % à 35,22 HK$, son plus haut niveau depuis décembre 2021

** Sino Biopharmaceutical 1177.HK a bondi de 21,2 % pour atteindre 5,805 HK$, son plus haut niveau depuis le 12 mai

** Akeso Inc 9926.HK , Innovent Biologics 1801.HK et WuXi Biologics 2269.HK progressent de 3,1 % à 5,7 %

** L'indice Hang Seng Innovative Drug de Hong Kong .HSIDI a bondi de 4,7 %, tandis que l'indice Hang Seng Biotech HSBIO a progressé de 4,5 % ** En revanche, les actions de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals cotées à Hong Kong 1276.HK reculent de 9,6 %, tandis que celles cotées à Shanghai 600276.SS perdent 6 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices trimestriels