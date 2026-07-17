Les fabricants de puces et d'autres valeurs vedettes reculent alors que le secteur de l'IA vacille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques mondiales connaissent un début de mois de juillet difficile après un fort rebond

* L'indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie recule de 24 % par rapport à son record de juin et s'apprête à confirmer l'entrée en marché baissier

* Le modèle chinois « Moonshot AI » renforce les doutes quant au retour sur investissement des dépenses massives des États-Unis en matière d’IA

* Alphabet, Tesla et Intel doivent publier leurs résultats la semaine prochaine

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout d'un graphique)

La rotation hors des principaux gagnants de la récente remontée s’est accélérée cette semaine, entraînant les valeurs des semi-conducteurs vers leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d’un an et suscitant de nouvelles inquiétudes quant à la pérennité de la flambée liée à l’IA.

La nervosité sur les valeurs des semi-conducteurs s’est fait sentir de Séoul à l’Europe, les investisseurs se détournant des titres exposés à l’IA qui avaient alimenté les rendements des portefeuilles pendant une grande partie de cette année.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 11 % cette semaine, ce qui constituerait sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025 si les niveaux actuels se maintenaient. L’indice a perdu près de 24 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juin, et semble en passe de confirmer qu’il se trouve en marché baissier.

« Ce recul reflète des prises de bénéfices et une surveillance accrue de la viabilité des dépenses d’investissement dans l’IA », a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management.

« Les valorisations des actions du secteur des semi-conducteurs tablaient sur une demande quasi parfaite, alors qu’il s’agit d’un secteur traditionnellement cyclique; les titres étaient donc voués à devenir vulnérables à un moment ou à un autre au cours de cette hausse fulgurante. »

L'indice des puces électroniques a progressé de près de 60 % depuis le début de l'année, selon les premières cotations de vendredi.

L'action de Nvidia NVDA.O a reculé de 3,4 %, tandis que celle d'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 4,9 % et celle d'Applied Materials AMAT.O de 6,5 %. Les valeurs phares du secteur des puces mémoire, Micron MU.O et SanDisk SNDK.O , ont chacune perdu environ 1 %.

SpaceX SPCX.O a chuté de 4,5 %, l’annulation de dernière minute du 13e vol d’essai de Starship ayant accentué la pression après que le titre eut glissé sous le prix d’introduction en bourse de 135 dollars par action plus tôt cette semaine.

Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O

000660.KS ont brièvement chuté sous leur prix d’introduction, avant de se redresser pour clôturer en hausse de 4 %. Le titre a perdu plus de 5 % cette semaine.

Les analystes ont mis en avant plusieurs raisons expliquant ce brusque revirement de tendance ce mois-ci. La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qu’elle présente comme le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde, ce qui a ravivé l’attention des investisseurs sur le rythme des rendements potentiels des investissements massifs dans l’IA réalisés par les entreprises technologiques américaines. Un rapport publié jeudi suggère que Google, filiale d’Alphabet

GOOGL.O , accuse plusieurs mois de retard sur la sortie de Gemini 3.5 Pro, son modèle d’IA phare le plus puissant.

Les marchés boursiers mondiaux ont connu un début de mois de juillet marqué par la volatilité. L’indice sud-coréen KOSPI

.KS11 a confirmé la semaine dernière qu’il se trouvait en marché baissier, tout en affichant une hausse de près de62 % depuis le début de l’année. Le Nikkei japonais .N225 est entré vendredi en phase de correction.

Le secteur technologique européen .SX8P figure parmi les secteurs les plus touchés cette semaine, après avoir enregistré en juin sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2001.

Après avoir surperformé l'indice de référence S&P 500 .SPX dans un rapport de plus de deux pour un cette année, l'indice S&P 500 Momentum .SP500MUP a reculé de 10 % en juillet, contre une baisse de 0,8 % pour l'ensemble du marché. Les prévisions optimistes du plus grand fabricant mondial de puces, le taïwanais TSMC 2330.TW , et du fabricant européen d’équipements pour semi-conducteurs ASML

ASML.AS n’ont guère suffi à enrayer cette baisse.

L’attention se porte désormais sur les résultats financiers de deux des sociétés du groupe dit des « Magnificent Seven » de Wall Street. Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, tout comme le fabricant de semi-conducteurs Intel INTC.O .

Les valeurs du secteur spatial ont également reculé cette semaine, après avoir connu une remontée en début d’année dans l’attente de l’élan que pourrait apporter au secteur l’introduction en bourse de SpaceX.

Intuitive Machines LUNR.O a reculé de 1,6 % et Virgin Galactic SPCE.N a perdu 2,3 % vendredi; ces deux titres devraient afficher des pertes sur la semaine.