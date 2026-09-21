Les fabricants de puces électroniques soutiennent la hausse des marchés boursiers mondiaux alors que le cours du pétrole recule

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* AMD bondit de 9,2% et atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars

* Les données de Kpler montrent que les exportations saoudiennes ont rebondi à un peu plus de 4 millions de barils par jour en septembre

* Les contrats à terme sur les taux de la Fed tablent sur une probabilité de 53% d'une hausse en octobre et de 89% d'ici la fin de l'année

(Mis à jour dans la matinée à New York)

par Karen Brettell

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé lundi, les nouvelles indications d’une demande en plein essor pour l’intelligence artificielle ayant stimulé les valeurs technologiques, tandis que le pétrole a reculé suite à des informations indiquant que les volumes d’approvisionnement en provenance du Golfe étaient plus importants que prévu, malgré le conflit en cours.

Le marché obligataire, qui avait subi la semaine dernière sa sixième semaine consécutive de ventes massives dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de prix du pétrole obstinément élevés, s’est redressé, les titres de dette européens menant la danse.

L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 1,03%, tandis que les actions européennes .STOXX ont rebondi de 1,12%.

Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 1,62%, tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 1,05% et que le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,49%.

Parmi les fabricants de puces, Intel INTC.O a progressé de 13%, Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 9,2% pour devenir le dernier fabricant de puces à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, et Micron MU.O a gagné 2,3%.

Les données sud-coréennes ont montré que les exportations des 20 premiers jours de ce mois ont atteint un niveau record , grâce à la forte hausse de la demande de puces.

L’appétit pour le risque reste fort malgré des anticipations croissantes de nouvelles hausses des taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

“Alors que les hausses synchronisées des taux ont suscité des inquiétudes concernant les actifs risqués, les actions restent proches de leurs plus hauts historiques, soutenues par une forte croissance des bénéfices,” a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management.

“Il est important de noter que les banques centrales relèvent leurs taux pour lutter contre l’inflation plutôt que pour ralentir l’activité économique, ce qui laisse penser que le resserrement sera progressif et limité. Si des taux plus élevés peuvent freiner la poursuite de l’expansion des multiples boursiers, ils ne devraient pas pour autant exercer de pression significative sur les bénéfices ni faire dérailler le marché haussier dans son ensemble,” a ajouté Mme Shah.

LES OBLIGATIONS SE STABILISENT

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans, sensibles aux taux d’intérêt US2YT=RR , ont finalement reculé de 1,18 point de base à 4,731%, après avoir atteint plus tôt 4,772%, leur plus haut niveau depuis juillet 2024. Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé de 3,68 points de base à 4,959%.

Les banques centrales de la plupart des grandes économies devraient relever leurs taux une nouvelle fois cette année. Les déclarations bellicistes de la Réserve fédérale la semaine dernière ont conduit les marchés à parier, via les contrats à terme, sur une probabilité de 53% d’un nouveau relèvement des taux en octobre, et de 89% d’un relèvement d’ici la fin de l’année.

Les inquiétudes concernant l'impact de l'inflation, ainsi que les finances publiques à long terme, ont pesé vendredi sur la dette française, faisant grimper sa prime de risque à son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro de 2012.

En Allemagne, le parti conservateur traditionnel du chancelier Friedrich Merz a enregistré ses pires résultats électoraux depuis 1949. Mais le facteur déterminant pour les obligations est resté la baisse du prix du pétrole, qui a entraîné une baisse des rendements allemands à 10 ans de 7,08 points de base, à 3,451%, et des rendements français à 10 ans de 10 points de base, à 4,465 %.

LE PÉTROLE RECULE, POUR L'INSTANT

Les cours des contrats à terme sur le pétrole ont reculé alors même que l’Iran et les États-Unis échangeaient de nouvelles menaces et après l’attaque de la capitale saoudienne par les Houthis.

Le brut américain CLc1 a chuté de 4,8% à 95,49 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 100,17 dollars le baril, en baisse de 3,56% sur la journée.

“Les prises de bénéfices après les récentes hausses, conjuguées aux espoirs de discussions constructives lors de l’Assemblée générale des Nations unies de cette semaine (UNGA) et de la prochaine rencontre entre Trump et Xi, ont contribué à améliorer le sentiment du marché,” ont déclaré Ewa Manthey et Warren Patterson, stratèges en matières premières chez ING, dans une note.

Le président américain Donald Trump participera cette semaine à l’Assemblée générale des Nations unies, avant une rencontre avec le président chinois Xi Jinping jeudi.

Des informations ont également fait état de l’intention des producteurs saoudiens de relancer rapidement certains flux via le principal oléoduc est-ouest du pays, après qu’il eut été endommagé lors d’attaques la semaine dernière, bien que les détails fassent défaut et que les analystes nourrissent des doutes.

Les données du cabinet d’analyse Kpler ont montré que les exportations de l’Arabie saoudite avaient retrouvé un niveau d’un peu plus de 4 millions de barils par jour depuis le début du mois de septembre, après avoir chuté à 2,4 millions de barils par jour en août, leur plus bas niveau depuis au moins 2013.

O/R

Sur le marché des changes, le dollar a gagné 0,36% face au yen, à 157,43 JPY= , les investisseurs redoutant que la Banque du Japon ne profite du manque de liquidités pendant les trois jours fériés de la “Silver Week” pour intervenir et acheter la devise.

Le yen a bondi vendredi après que les autorités japonaises ont procédé à des contrôles de taux sur le marché des changes, a rapporté le journal Nikkei.