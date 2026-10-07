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Les fabricants de matériel agricole reculent alors que l'enquête des autorités réglementaires américaines suscite des craintes quant à un renforcement des contrôles
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 21:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions des fabricants de matériel agricole reculent en raison des inquiétudes liées au renforcement de la surveillance réglementaire américaine sur les réseaux de concessionnaires et les pratiques de réparation

** La Commission fédérale du commerce (FTC) et le ministère américain de l’Agriculture sollicitent des commentaires afin de déterminer si les fabricants et les concessionnaires de matériel agricole se livrent à des pratiques qui restreignent la concurrence et l’accès aux services de réparation

** L'enquête porte également sur les restrictions imposées aux réseaux de concessionnaires et sur leur consolidation, deux domaines susceptibles de faire l'objet d'une surveillance réglementaire plus large au sein du secteur des équipements agricoles

** Caterpillar CAT.N recule de 6 % à 811,44 dollars, figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500

** Le titre CNH Industrial CNH.N recule de 6 % à 12,47 dollars, celui de Deere DE.N baisse de 3,5 % à 658,90 dollars et celui d'AGCO Corp AGCO.N chute de 6,3 % à 108,91 dollars dans les échanges de l'après-midi

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'indice S&P Composite 1500 des machines agricoles et d'exploitation agricole .SPCOMAGFM affiche une hausse de 42,6 % depuis le début de l'année

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DEERE & CO
659,300 USD NYSE -3,42%
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