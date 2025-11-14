Les fabricants d'armes ont "escroqué" l'armée américaine en lui faisant acheter des équipements coûteux, déclare le secrétaire de l'Armée américaine

Les grandes entreprises de défense ont "escroqué" l'armée américaine en lui faisant acheter des équipements coûteux alors que des options commerciales moins chères auraient été disponibles, a déclaré le secrétaire de l'armée américaine, Dan Driscoll.

Les défenseurs de la responsabilité gouvernementale et certains législateurs affirment depuis longtemps que les entreprises de défense ont surfacturé l'armée. Mais les commentaires de Dan Driscoll étaient inhabituellement directs de la part d'un représentant du gouvernement en exercice qui s'est prononcé contre les entreprises qui fournissent la plus grande armée du monde.

"(La base industrielle de défense) en général, et les maîtres d'œuvre en particulier, ont escroqué le peuple américain, le Pentagone et l'armée", a déclaré Dan Driscoll aux journalistes, en faisant référence aux maîtres d'œuvre qui travaillent directement avec le gouvernement.

Il a ajouté que c'était en partie la faute du gouvernement, qui a créé des structures d'incitation encourageant les entreprises à pratiquer des prix astronomiques.

Les grands fabricants d'armes fournissent à l'armée américaine tous les types de systèmes, des avions de chasse F-35 de Lockheed Martin LMT.N aux systèmes de défense antimissile de sociétés telles que RTX RTX.N , Northrop Grumman NOC.N et Boeing BA.N .

Auparavant, l'armée a déclaré qu'un bouton de commande d'écran d'hélicoptère Sikorsky Black Hawk appartenant à Lockheed, qui coûte 47 000 dollars dans le cadre d'un assemblage complet, pourrait être fabriqué indépendamment pour seulement 15 dollars.

"Le système a changé. Vous n'aurez plus le droit de faire cela à l'armée américaine", a déclaré Dan Driscoll.

L'armée lance une initiative visant à rationaliser son processus d'acquisition. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort global du Pentagone visant à permettre à l'armée d'acquérir plus rapidement des technologies dans un contexte de menaces mondiales croissantes.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'armée américaine souhaitait acheter au moins un million de drones dans les deux ou trois prochaines années et qu'au lieu de s'associer à de grandes entreprises de défense, elle souhaitait travailler avec des sociétés qui produisaient des drones susceptibles d'avoir des applications commerciales.

Ce mois-ci, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a intensifié la pression sur l'industrie de la défense pour qu'elle cesse de s'opposer à la législation sur le droit à la réparation militaire.