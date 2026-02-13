Les fabricants d'acier et d'aluminium chutent à la suite de l'annonce d'une réduction de certains droits de douane par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 février - ** Les actions des sidérurgistes et des fabricants d'aluminium chutent après la publication d'un rapport selon lequel le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium ** Nucor NUE.N baisse de 2,3 %, Steel Dynamics STLD.N chute de 3,3 % et Cleveland-Cliffs CLF.N recule de 2,7 % ** Les actions de Century Aluminum chutent de 6,5 %, celles d'Alcoa de 1 % ** Le Financial Times a rapporté que l'administration Trump est en train d'examiner une liste de produits affectés par les prélèvements et prévoit d'exempter certains articles, d'arrêter l'expansion des listes et de lancer à la place des enquêtes de sécurité nationale plus ciblées sur des marchandises spécifiques ** L'indice Dow Jones U.S. Industrial Metalsand Mining

.DJUSIM a progressé de plus de 15 % depuis le début de l'année, en tenant compte de la perte subieau cours de la séance