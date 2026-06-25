Les fabricants coréens de puces s'envolent grâce aux résultats exceptionnels de Micron et au projet d'IPO de SK Hynix aux États-Unis

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Les actions des fabricants sud-coréens de semi-conducteurs ont rebondi jeudi après que les résultats trimestriels et les prévisions du fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O ont dépassé les attentes, renforçant l'optimisme face à la pénurie de puces liée à l'intelligence artificielle.

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a également annoncé mercredi son intention de lever jusqu'à 29,4 milliards de dollars via une introduction en bourse aux États-Unis, renforçant ainsi les espoirs des investisseurs quant à une réduction de l'écart de valorisation entre le fabricant de puces et son rival américain Micron, de taille plus modeste.

Les actions de SK Hynix et de Samsung Electronics 005930.KS ont progressé respectivement de 11,6 % et 6,2 % en début de séance, suivant la tendance haussière des valeurs américaines du secteur des puces électroniques.

L'indice de référence KOSP, dans lequel Samsung Electronics et SK Hynix représentent à eux deux plus de 55 % de la capitalisation boursière, progressait de 5,2 % à 01h39 GMT.

Au cours d'une année marquée par de fortes fluctuations, Samsung Electronics et SK Hynix ont vu leur capitalisation boursière dépasser les 1 000 milliards de dollars cette année.

Samsung vaut désormais environ 1 470 milliards de dollars, ce qui lui confère une valeur boursièresupérieure à celle de Tesla TSLA.O ou de Meta META.O .

UNE COTATION DE SAMSUNG AUX ÉTATS-UNIS ?

Micron, l'un des principaux fournisseurs de puces d'IA de Nvidia NVDA.O aux côtés des fabricants de puces sud-coréens , a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels bien supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s'étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s'assurer un approvisionnement en puces mémoire, ce qui a fait bondir son action de 12 % dans les échanges après clôture.

Ces perspectives optimistes ont renforcé les anticipations selon lesquelles la demande de puces mémoire liée à l'IA restera solide, malgré les inquiétudes concernant les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d'IA.

« Les pénuries de mémoire ont été déclenchées par le besoin explosif d'infrastructures industrielles dédiées à l'IA… et nous pensons que le rôle de la mémoire en tant qu'actif stratégique dans le domaine de l'intelligence artificielle générale reste inchangé », ont déclaré jeudi les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant qu'ils ne voyaient guère de signes de destruction de la demande ou d'optimisation de la consommation de mémoire susceptibles d'atténuer le déséquilibre entre l'offre et la demande.

JPMorgan continue de recommander aux investisseurs de « renforcer leurs positions lors de chaque repli » et de maintenir une exposition maximale aux actions sud-coréennes, décrivant la Corée du Sud, dans une note distincte publiée jeudi, comme son marché préféré dans la région, tout en relevant son objectif à 12 mois pour le KOSPI à 12 500 points. Le KOSPI s'échangeait à 8 913,27 points en début de séance.

Jeff Kim, directeur de la recherche chez KB Securities-Jefferies, a déclaré que Samsung devrait emboîter le pas à SK Hynix en cotant ses actions sur le marché américain par le biais d'American Depositary Receipts (ADR), ce qui devrait stimuler les cours des actions des fabricants de puces coréens, dont la valorisation est à la traîne par rapport à celle de Micron.

« Les valeurs du secteur des puces électroniques se trouvent à un tournant. Les ADR constitueront un puissant catalyseur pour leur valorisation », a-t-il déclaré.

(1 $ = 1 539,6600 wons)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))