Exosens obtient un financement de la BEI

La société de haute technologie spécialisée dans les technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé l'obtention d'une facilité de financement de 140 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement.

Ce financement, garanti par le programme européen InvestEU, répond aux objectifs de la BEI en matière d'innovation (TechEU), de souveraineté industrielle et de sécurité en Europe. Il permettra à Exosens d'accélérer ses innovations et ses investissements de pointe dans la photonique à double usage, notamment pour les technologies d'imagerie numérique et de vision nocturne utilisées dans les secteurs de la surveillance et de la défense.

En outre, l'accord permettra à Exosens d'accéder à un financement de long terme à des conditions avantageuses, avec une maturité pouvant aller jusqu'à sept ans.