Les fabricants chinois de vaccins s'envolent après l'annonce d'une avancée majeure dans le traitement du cancer, CanSino en tête

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20 août - ** Les actions de CanSino Biologics 6185.HK cotées à Hong Kong s'envolent de 71,4% pour atteindre 40 HK$, leur plus haut niveau depuis le 2 janvier, menant la hausse parmi les fabricants chinois de vaccins cotés à Hong Kong

** À Shanghai, les actions du fabricant de vaccins pour l'homme 688185.SS ont bondi de 20%, atteignant leur plus haut niveau depuis le 25 mai ** Les valeurs du secteur de la santé ont bondi tant en Chine qu’à Hong Kong après que Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont annoncé mercredi un succès majeur dans un nouveau domaine du traitement du cancer, ce qui a fait grimper le titre de Moderna de pas moins de 160%, tandis que celui de Merck a bondi de 12%

** Genscript Biotech Corp 1548.HK , cotée à Hong Kong, a bondi de près de 20% à 35,22 HK$, son plus haut niveau depuis décembre 2021

** Sino Biopharmaceutical 1177.HK a bondi de 21,2% pour atteindre 5,805 HK$, son plus haut niveau depuis le 12 mai

** Akeso Inc 9926.HK , Innovent Biologics 1801.HK et WuXi Biologics 2269.HK ont progressé de 3,1% à 5,7%

** L'indice Hang Seng Innovative Drug de Hong Kong .HSIDI bondit de 4,7%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech HSBIO progresse de 4,5%

** L'indice chinois CSI Vaccine and Biotech .CSI931992 bondit de 9,2%