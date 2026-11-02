Les fabricants chinois de robots maîtrisent désormais les mouvements. La course aux cerveaux peut maintenant commencer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fabricants chinois de robots se tournent désormais vers l'intelligence artificielle plutôt que vers le matériel

* Les entreprises se livrent à une course effrénée pour entraîner leurs robots à l'aide de données réelles et de simulations

* Le secteur chinois de l’IA embarquée a levé 13 milliards de dollars au premier semestre 2026

* L'avantage de la Chine en matière de fabrication et de traitement des données pourrait lui permettre de rivaliser avec les développeurs américains

(Mise à jour: ajout d'une précision indiquant qu'Unitree n'a pas répondu à une demande de commentaire au paragraphe 15)

par Laurie Chen et Eduardo Baptista

Après avoir passé des années à construire des robots humanoïdes capables de courir, de danser et d’effectuer des sauts périlleux arrière, les entreprises chinoises consacrent désormais d’importantes ressources à un nouveau défi: développer une IA qui permettrait à ces machines d’être utiles dans un éventail plus large de tâches.

Cette réorientation alimente un boom des investissements dans l’IA incarnée, un domaine axé sur les logiciels permettant aux robots de comprendre leur environnement, d’apprendre des tâches inconnues et de s’adapter sans devoir être programmés pour chaque tâche.

Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA incarnée ont levé 93,5 milliards de yuans (13 milliards de dollars) dans le cadre de 322 opérations au cours du premier semestre 2026, soit cinq fois plus que l’année précédente, selon le cabinet d’études ITjuzi. Les financements vont de plus en plus souvent aux développeurs spécialisés dans l’intelligence robotique, parallèlement aux fabricants.

Alors que la concurrence fait baisser les prix du matériel, les fabricants de robots ont "conclu que la marge ne viendrait pas du matériel, mais du cerveau", a déclaré Dermot McGrath, fondateur du cabinet de conseil en technologie ZenGen Labs, basé à Shanghai.

Ce secteur émergent ouvre un nouveau front dans la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises américaines sont en tête dans certains systèmes avancés d’IA robotique, tandis que les développeurs chinois espèrent que leur puissance industrielle et leur accès à des données d’entraînement issues du monde réel les aideront à rivaliser avec leurs concurrents américains, selon des entretiens menés par Reuters auprès de fondateurs et de dirigeants de cinq entreprises chinoises de robotique, ainsi que d’analystes du secteur.

Le pays qui saura le mieux associer l’IA aux machines pourrait prendre l’avantage dans l’automatisation des usines et de la logistique, ce qui pourrait transformer la productivité industrielle et le marché mondial des technologies robotiques.

"Le cerveau est en effet le maillon faible de l’ensemble de la chaîne robotique", a déclaré Gao Yang, cofondateur de Spirit AI.

LA COURSE À L’INTELLIGENCE

Des start-ups américaines, notamment Physical Intelligence, Skild AI et Generalist, développent des logiciels destinés à enseigner aux robots différentes compétences sans nécessiter de longue période de réapprentissage.

Generalist affirme que son modèle GEN-1.5 a accompli environ 60 % de tâches simples après avoir visionné une démonstration d’une durée comprise entre 3 et 12 secondes. La société chinoise X Square a publié des recherches montrant que des robots acquièrent des compétences de manipulation à partir d’une seule vidéo humaine, sans qu’il soit nécessaire de réentraîner le modèle pour chaque tâche.

"Les principaux laboratoires américains établissent des critères de référence exigeants, notamment en ce qui concerne la rapidité avec laquelle les robots peuvent acquérir et réutiliser des compétences", a déclaré Georg Stieler, consultant en robotique, qui considère les start-ups chinoises les plus performantes comme des concurrents crédibles.

Alors que les développeurs américains bénéficient d’une recherche de pointe en IA et d’un meilleur accès à des puces informatiques puissantes, les entreprises chinoises peuvent travailler en étroite collaboration avec les fabricants de robots et les clients industriels pour tester et améliorer leurs systèmes.

Des start-ups chinoises spécialisées, notamment X Square, Galaxea et Spirit AI, ont chacune atteint une valorisation d’environ 3 milliards de dollars, selon les informations communiquées par les entreprises.

"Nous voulons que les robots passent d’un fonctionnement basé sur le code à un fonctionnement basé sur le bon sens", a déclaré Yang Qian, cofondatrice et directrice des opérations de X Square.

Les fabricants établis investissent eux aussi. UBTech, cotée à Hong Kong, a publié une offre d’emploi pour un poste de directeur scientifique chargé de superviser le développement de modèles d’IA , avec une rémunération pouvant atteindre 124 millions de yuans (18 millions de dollars), actions et avantages sociaux compris. Unitree, basée à Hangzhou et comptant parmi les plus grands fabricants mondiaux de robots humanoïdes en termes de livraisons, emploie une trentaine de chercheurs qui développent une IA capable de prédire le comportement des objets, selon une source proche de l’entreprise.

Unitree n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LA COURSE À LA FORMATION

Contrairement aux chatbots, qui apprennent à partir d’énormes quantités de textes trouvés sur Internet, les robots ont besoin d’exemples d’interactions physiques, qu’il s’agisse de saisir des objets ou de manipuler des fils souples.

Les entreprises chinoises adoptent différentes approches pour collecter ces informations: certaines emploient des personnes pour effectuer des démonstrations, d’autres ont recours à des simulations informatiques, et d’autres encore combinent les deux méthodes. Le secteur reste très concurrentiel, aucune entreprise ne s’étant imposée comme leader incontesté.

Spirit AI a embauché environ 1 000 personnes pour enregistrer des activités quotidiennes et industrielles, a déclaré M. Gao. ACE Robotics utilise des capteurs portables pour capturer les mouvements et les forces de préhension des employés dans les magasins et les hôtels.

Robbyant, la division robotique d’Ant Group, a déclaré avoir entraîné un modèle à l’aide de 160 000 heures de données, dont 50 000 heures de mouvements de robots guidés par des humains. Elle a également entraîné un logiciel sur 20 configurations de robots issues de 17 marques, dans le but d’utiliser la même IA sur différentes machines.

DexForce adopte une autre approche, en utilisant des environnements générés par ordinateur pour former les robots. La directrice des opérations, Nicole Yang, a déclaré que l’entreprise pouvait préparer certaines tâches industrielles en vue de leur déploiement en 6 à 8 heures et a fait état de taux de réussite supérieurs à 99,9 % dans des opérations de précision spécifiques.

Mais les simulations ne peuvent pas reproduire parfaitement les interactions physiques, a déclaré Jerry Wang, de la société d’intelligence spatiale Manycore Tech, qui conçoit des environnements simulés pour l’entraînement de l’IA.

"La qualité des données est plus importante que leur diversité, et plus importante que la simple collecte de données à très grande échelle", a déclaré Mme Yang, de X Square.

Les entreprises chinoises de robotique sont également confrontées à des difficultés supplémentaires, notamment la pénurie de puces Nvidia de pointe due aux contrôles à l’exportation américains, ainsi qu’un resserrement du financement des introductions en bourse en raison des inquiétudes réglementaires liées aux valorisations gonflées et à la surabondance d’offres.

À mesure que les robots gagnent en puissance, la pénurie de puces de pointe deviendra un problème majeur pour le secteur chinois de l’IA embarquée, a déclaré Zhu Mingxuan, responsable du développement de l’IA du robot Aether chez JoyIn Technology.

DE LA FORMATION AU TRAVAIL

JoyIn et d’autres développeurs testent déjà si leurs logiciels peuvent permettre aux robots de résoudre des problèmes inhabituels.

Zhu a décrit une expérience au cours de laquelle un robot a échoué à plusieurs reprises à ranger un casque dans un placard hors de sa portée.

Les ingénieurs lui ont alors montré des vidéos montrant comment des personnes s’y prenaient, et le robot a poussé une boîte vers le placard et a essayé de monter dessus, a expliqué Zhu.

"À chaque fois, il explorait un comportement différent", a-t-elle déclaré.

En Chine, les déploiements en conditions réelles ne laissent aucune place à l’improvisation. Le fabricant de batteries CATL a indiqué que les robots Spirit AI connectaient des câbles souples lors des tests de packs de batteries dans son usine de Zhongzhou, avec un taux de réussite supérieur à 99 %. Robbyant a déclaré que ses robots traitaient les commandes dans deux pharmacies de Shanghai, le personnel vérifiant les médicaments avant leur expédition.

Mais l’enjeu à plus long terme réside dans des logiciels capables d’apprendre de nouvelles tâches sans adaptation approfondie. Le succès dépendra des performances de cette même IA chez différents clients et sur différents lieux de travail, ce qui exigera des entreprises qu’elles entraînent des modèles de plus en plus puissants à l’aide de puces de pointe.

Les entreprises chinoises tentent de réduire leurs besoins en puissance de calcul grâce à des modèles plus efficaces, à des données synthétiques et à des simulations, tandis que les fabricants nationaux de puces, dont Huawei, développent des alternatives au matériel de Nvidia. Il est encore difficile de savoir dans quelle mesure ces efforts pourront pallier la pénurie.

"LE MOMENT CHATGPT"

Wang Xingxing, fondateur d’Unitree, a déclaré le mois dernier que son entreprise avait testé le GPT-6 d’OpenAI sur des robots, avec des résultats encourageants.

Il a ajouté que le GPT-7, s’il était commercialisé l’année prochaine, pourrait offrir à la robotique son propre "moment ChatGPT" — un bond en avant en termes de capacités, à l’image du lancement de ChatGPT en 2022, qui a fait de l’IA générative une technologie courante tant pour les particuliers que pour les entreprises.

M. Wang a précisé qu’il considérerait ce seuil comme atteint lorsque les robots seraient capables d’accomplir 80 % des tâches dans 80 % des environnements inconnus à partir d’instructions vocales.

Mais le consultant Stieler a précisé qu’une percée lors des démonstrations ne signifierait pas nécessairement que les robots soient prêts pour une utilisation commerciale à grande échelle.

"Si la question est de savoir quand un modèle sera capable, pour la première fois, de gérer un large éventail de tâches inconnues lors de démonstrations, les optimistes ont sans doute raison", a-t-il déclaré. "Si la question est de savoir quand un client pourra compter sur lui, j’ajouterais des années, et non des mois."