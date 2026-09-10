Les fabricants chinois de puces d'IA augmentent leurs prix alors que la pénurie de mémoires à haut débit se fait sentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huawei a relevé le prix de la carte Ascend 950DT à plus de 250.000 yuans

* Selon certaines sources, le nouveau prix fixé par Huawei est de 20 % à 50 % supérieur aux devis communiqués il y a deux mois

* Cambricon augmente le prix indicatif de sa future puce 690 de 20 % à 30 %, selon certaines sources

* Les restrictions à l'exportation et l'approvisionnement en HBM sur le marché gris font grimper les coûts des fabricants de puces chinois

Les fabricants chinois de puces d’IA, notamment Huawei Technologies HWT.UL et Cambricon

688256.SS , ont fortement augmenté les prix de leurs processeurs d’IA actuels et de nouvelle génération, ont déclaré trois personnes proches du dossier, alors que la flambée des coûts de la mémoire à haute bande passante freine les efforts visant à développer des alternatives nationales à Nvidia

NVDA.O .

Huawei a relevé le prix indiqué de sa carte accélératrice Ascend 950DT, qui intègre un processeur d’IA avec de la mémoire et d’autres composants, à plus de 250.000 yuans (37.255 dollars (XX.XXX euros), ont indiqué deux sources.

Cette hausse représente une augmentation de 20 % à 50 % par rapport aux prix proposés aux clients il y a seulement deux mois, selon les conditions contractuelles, ont-elles précisé. La société Huawei, basée à Shenzhen, a publiquement déclaré que la 950DT, sa puce d’IA la plus avancée, serait disponible au quatrième trimestre 2026.

Cambricon, dont le siège est à Pékin, a également revu à la hausse le prix de sa puce de nouvelle génération, provisoirement baptisée "690", le fixant à un niveau supérieur de 20 % à 30 % par rapport à celui indiqué il y a deux mois, ont déclaré deux sources, sans donner de chiffre précis. Des concurrents de plus petite taille, tels que MetaX et Iluvatar CoreX, ont procédé à des hausses similaires, ont indiqué ces sources.

Ces personnes ont souhaité garder l’anonymat, car les discussions sur les prix ne sont pas publiques.

Ces hausses de prix illustrent comment la pénurie mondiale de mémoire à haute bande passante (HBM) se répercute sur le secteur chinois de l’IA, alors que Pékin fait pression sur les entreprises pour qu’elles remplacent les produits Nvidia par des alternatives développées localement.

La HBM est un composant essentiel pour le calcul en IA; elle se compose de puces mémoire empilées verticalement qui permettent aux processeurs d’accéder à de vastes quantités de données à grande vitesse. Le marché de la HBM de pointe est dominé par les sociétés sud-coréennes SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , ainsi que par l’entreprise américaine Micron Technology MU.O .

Depuis que Washington a renforcé les contrôles sur les exportations de certains produits HBM de pointe vers la Chine en décembre 2024, les fabricants chinois de puces se tournent de plus en plus vers les circuits du marché gris pour s’approvisionner, ont indiqué ces sources.

Ces HBM coûtent généralement plusieurs fois plus cher que ce que paient les acheteurs hors de Chine, ont-elles précisé. La mémoire représentant une part importante du coût de production d’un accélérateur d’IA, ces prix plus élevés se répercutent directement sur le prix des cartes finies.

Huawei a déclaré que la série Ascend 950 utilisera deux technologies HBM propriétaires: HiBL 1.0 pour la 950PR et HiZQ 2.0 pour la 950DT, sans préciser où ni comment la mémoire est fabriquée.

La 950DT est principalement conçue pour développer des modèles d’IA et générer des réponses, tandis que la 950PR traite les requêtes des utilisateurs avant qu’elles ne soient transmises au modèle.

Huawei, Cambricon, MetaX et Iluvatar CoreX n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

LES ANCIENNES PUCES HUAWEI SONT ÉGALEMENT PLUS CHÈRES

Les prix des produits de la génération précédente de Huawei ont également grimpé. L'Ascend 950PR, qui se vendait environ 60.000 yuans par carte au début de l’année, atteint désormais plus de 80.000 yuans, soit une hausse d’environ 30 %, ont indiqué deux de ces sources.

Le prix de l’ancienne carte Ascend 910C est passé à plus de 110.000 yuans, contre environ 90.000 yuans en début d’année, ont-elles précisé.

Ces hausses de prix augmentent le coût de développement des capacités de calcul en IA et mettent en évidence un goulot d’étranglement croissant pour les fabricants de puces chinois, qui avaient bénéficié d’un vide sur le marché chinois des puces d’IA, évalué à 50 milliards de dollars (XX milliards d'euros), après que les contrôles à l’exportation américains ont restreint l’accès du pays aux processeurs les plus avancés de Nvidia.

Cette pénurie oblige les fournisseurs à réorganiser leurs allocations.

Iluvatar CoreX a doublé ses livraisons de processeurs graphiques (GPU), un type de puce utilisé pour l’entraînement et l’exécution de systèmes d’IA, à destination du géant technologique et développeur de TikTok, ByteDance, pour atteindre 100.000 unités cette année, selon une source, alors que les contraintes informatiques s’intensifiaient.

L’entreprise a également réaffecté des GPU initialement destinés à un usage interne afin de répondre aux besoins de ByteDance, a précisé cette source.

Cambricon n’a pas encore officiellement lancé le modèle 690. Son produit phare actuel est le 590. Huawei est le premier fournisseur national de ByteDance, suivi de Cambricon et d’Iluvatar CoreX, ont indiqué les trois sources.

ByteDance n’a pas répondu à une demande de commentaire.