Les fabricants asiatiques de puces constatent une forte demande en matière d'IA ; les inquiétudes persistent sur les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de MediaTek et d'un commentaire d'analyste)

Les entreprises asiatiques de la chaîne d’approvisionnement en puces ont déclaré vendredi que la demande liée à l’IA restait forte, tandis que les investisseurs continuaient de s’interroger sur la capacité des investissements massifs dans les infrastructures d’IA à générer des rendements suffisants.

Young Liu, président de Foxconn 2317.TW , a déclaré aux journalistes lors d’un événement organisé par l’entreprise que l’IA ne se trouvait pas dans une bulle et que la demande en produits d’IA restait manifeste. Ce fabricant d’électronique sous contrat est le plus grand fabricant de serveurs d’IA de Nvidia NVDA.O et le premier assembleur d’iPhone d’Apple

AAPL.O .

Alphabet GOOGL.O , Intel INTC.O et Amazon AMZN.O ont tous reculé pendant la nuit en raison des inquiétudes du marché quant à savoir si les rendements justifieraient le maintien de dépenses d’investissement élevées. Cette prudence s’est propagée en Asie vendredi, les valeurs technologiques, notamment le sud-coréen SK Hynix 000660.KS , le taïwanais TSMC 2330.TW et le japonais Advantest 6857.T , subissant des pressions.

“D’après les différentes discussions que nous menons avec nos clients, l’intérêt est très fort,” a déclaré Hiroshi Kawamoto, directeur financier de Tokyo Electron 8035.T , aux journalistes lors d’une conférence de presse consacrée aux résultats semestriels de la société.

Vendredi, la société a annoncé une hausse de son résultat d’exploitation de 87 %, supérieure aux prévisions, pour atteindre 1.170 milliards de yens (7,41 milliards de dollars), soulignant la forte demande en équipements de fabrication de puces.

“À l’heure actuelle, rien n’indique que cette tendance soit en train de s’essouffler,” a-t-il déclaré.

Malgré les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA, les fournisseurs asiatiques de puces et d’équipements pour semi-conducteurs continuent d’afficher de solides résultats. SK Hynix a annoncé cette semaine qu’elle reverserait environ 75 milliards de dollars à ses actionnaires, les hausses des prix de la mémoire stimulant ses bénéfices.

La croissance de la demande en matière d’IA va certainement se poursuivre, même si son rythme peut varier, a déclaré Rick Tsai, directeur général du concepteur taïwanais de puces MediaTek 2454.TW .

“Les doutes concernant l’introduction en bourse d’Anthropic, le financement de l’IA et l’adoption plus large de cette technologie freinent les investisseurs,” a déclaré David Gibson, de MST Financial.

“Il faudra du temps pour se remettre de la vague de ventes de cette semaine.”

Tokyo Electron, un important fournisseur d’équipements destinés aux processus tels que le dépôt et la gravure pour les fabricants de puces, a annoncé qu’il dépenserait jusqu’à 150 milliards de yens pour racheter quelque 25 millions d’actions. Son titre a clôturé en baisse de 5% avant la publication de ses résultats.

(1 dollar = 157,8500 yens)